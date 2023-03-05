https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/german-ardzheniya-stal-pobeditelem-sorevnovaniy-yunost-rossii-po-boksu-1044445414.html
Герман Арджения стал победителем соревнований "Юность России" по боксу
Герман Арджения стал победителем соревнований "Юность России" по боксу
В соревнованиях, проходивших с 26 февраля по 4 марта в Ставропольском крае, боксер выступал в весовой категории 60 килограммов. 05.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-05T12:19+0300
2023-03-05T12:19+0300
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Уроженец Абхазии Герман Арджения стал победителем всероссийских соревнований по боксу "Юность России", сообщает Госкомспорта Абхазии. Герман Арджения - мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенств России, чемпион и серебряный призер первенств центрального федерального округа, победитель первенства Московской области, многократный победитель международных турниров. Тренируется в училище олимпийского резерва № 3 в Московской области.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/dopolnitelnoe-vremya-ardzheniya-ob-uchastii-v-chempionate-tsfo-i-bokserskoy-karere-1043807300.html
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абхазия, новости, спорт
Герман Арджения стал победителем соревнований "Юность России" по боксу
В соревнованиях, проходивших с 26 февраля по 4 марта в Ставропольском крае, боксер выступал в весовой категории 60 килограммов.
СУХУМ, 5 мар - Sputnik.
Уроженец Абхазии Герман Арджения стал победителем всероссийских соревнований по боксу "Юность России", сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Арджения выступал в весовой категории 60 килограммов и благодаря победе получил возможность в будущем принять участие в первенстве России.
Герман Арджения - мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенств России, чемпион и серебряный призер первенств центрального федерального округа, победитель первенства Московской области, многократный победитель международных турниров. Тренируется в училище олимпийского резерва № 3 в Московской области.