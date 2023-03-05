https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/german-ardzheniya-stal-pobeditelem-sorevnovaniy-yunost-rossii-po-boksu-1044445414.html

Герман Арджения стал победителем соревнований "Юность России" по боксу

Герман Арджения стал победителем соревнований "Юность России" по боксу

В соревнованиях, проходивших с 26 февраля по 4 марта в Ставропольском крае, боксер выступал в весовой категории 60 килограммов. 05.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Уроженец Абхазии Герман Арджения стал победителем всероссийских соревнований по боксу "Юность России", сообщает Госкомспорта Абхазии. Герман Арджения - мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенств России, чемпион и серебряный призер первенств центрального федерального округа, победитель первенства Московской области, многократный победитель международных турниров. Тренируется в училище олимпийского резерва № 3 в Московской области.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/dopolnitelnoe-vremya-ardzheniya-ob-uchastii-v-chempionate-tsfo-i-bokserskoy-karere-1043807300.html

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