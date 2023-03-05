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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 марта
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного атмосферного давления. 05.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-05T18:06+0300
2023-03-05T18:06+0300
2023-03-05T18:06+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. В понедельник, 6 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в ливневый, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление низкое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 5 мар - Sputnik. В понедельник, 6 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в ливневый, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление низкое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.