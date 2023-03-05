https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/sergey-shoygu-provel-soveschanie-s-komanduyuschimi-voyskami-v-zone-spetsoperatsii-1044443018.html

Сергей Шойгу провел совещание с командующими войсками в зоне спецоперации

Сергей Шойгу провел совещание с командующими войсками в зоне спецоперации

Ранее Сергей Шойгу выслушал доклады заместителей министра обороны по вопросам обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами. 05.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-05T10:13+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

сергей шойгу

новости

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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок войск в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Минобороны России.На совещании министр подчеркнул необходимость создания безопасных условий для размещения войск в полевых условиях, организации всестороннего обеспечения войск, особенно медицинских и тыловых подразделений.Стороны обсудили также боевую подготовку подразделений резерва, военно-политическую работу и другие виды всестороннего обеспечения войск.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/rossiyskie-voyska-sbili-tri-ukrainskikh-vertoleta-v-zone-spetsoperatsii-za-sutki-1044440098.html

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