https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/rossiyskie-voyska-sbili-tri-ukrainskikh-vertoleta-v-zone-spetsoperatsii-za-sutki-1044440098.html

Российские войска сбили три украинских вертолета в зоне спецоперации за сутки

Российские войска сбили три украинских вертолета в зоне спецоперации за сутки

Всего с начала военной спецоперации на Украине российские войска уничтожили 394 самолета, 215 вертолетов и 3324 беспилотника ВСУ. 04.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-04T17:00+0300

2023-03-04T17:00+0300

2023-03-04T17:00+0300

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Российские войска за сутки сбили три украинских военных вертолета Ми-8 в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.Также средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 11 украинских беспилотников. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки было нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах, уничтожен радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса "С-300".Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, один танк и шесть автомобилей, на Красно-Лиманском направлении - до 150 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО "Град".На Донецком направлении потери противника составили до 490 бойцов убитыми и раненными, один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, одна артиллерийская система М777. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки ВСУ потеряли до 80 солдат, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20, на Херсонском направлении - до 70 военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-30.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/svo-rossiyskiy-bronepoezd--na-glavnom-puti-1044423329.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/fsb-ukrainskikh-natsionalistov-v-bryanskoy-oblasti-vydavili-na-ukrainu-1044422768.html

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