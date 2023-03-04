https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/rossiyskie-voyska-sbili-tri-ukrainskikh-vertoleta-v-zone-spetsoperatsii-za-sutki-1044440098.html
Российские войска сбили три украинских вертолета в зоне спецоперации за сутки
Российские войска сбили три украинских вертолета в зоне спецоперации за сутки
Всего с начала военной спецоперации на Украине российские войска уничтожили 394 самолета, 215 вертолетов и 3324 беспилотника ВСУ. 04.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-04T17:00+0300
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Российские войска за сутки сбили три украинских военных вертолета Ми-8 в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.Также средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 11 украинских беспилотников. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки было нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах, уничтожен радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса "С-300".Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, один танк и шесть автомобилей, на Красно-Лиманском направлении - до 150 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО "Град".На Донецком направлении потери противника составили до 490 бойцов убитыми и раненными, один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, одна артиллерийская система М777. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки ВСУ потеряли до 80 солдат, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20, на Херсонском направлении - до 70 военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-30.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/svo-rossiyskiy-bronepoezd--na-glavnom-puti-1044423329.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/fsb-ukrainskikh-natsionalistov-v-bryanskoy-oblasti-vydavili-na-ukrainu-1044422768.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска сбили три украинских вертолета в зоне спецоперации за сутки
Всего с начала военной спецоперации на Украине российские войска уничтожили 394 самолета, 215 вертолетов и 3324 беспилотника ВСУ.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik.
Российские войска за сутки сбили три украинских военных вертолета Ми-8 в зоне спецоперации, сообщает
пресс-служба Министерства обороны России.
Два вертолета в небе над Донецкой Народной Республикой и Днепропетровской областью были сбиты российскими истребителями, еще один, в Запорожской области, - средствами ПВО России.
Также средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 11 украинских беспилотников.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки было нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах, уничтожен радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса "С-300".
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, один танк и шесть автомобилей, на Красно-Лиманском направлении - до 150 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО "Град".
На Донецком направлении потери противника составили до 490 бойцов убитыми и раненными, один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, одна артиллерийская система М777.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки ВСУ потеряли до 80 солдат, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20, на Херсонском направлении - до 70 военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-30.