https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/turnir-po-khudozhestvennoy-gimnastike-vpervye-proshel-v-abkhazii-1044453700.html

Турнир по художественной гимнастике впервые прошел в Абхазии

Турнир по художественной гимнастике впервые прошел в Абхазии

В первых соревнованиях по художественной гимнастике, которые прошли в Сухуме со времен Отечественной войны народа Абхазии, приняли участие более ста юных... 05.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-05T19:35+0300

2023-03-05T19:35+0300

2023-03-05T19:35+0300

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СУХУМ, 5 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Турнир по художественной гимнастике впервые прошел в Абхазии в субботу, 4 марта. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала президент Федерации художественной гимнастики республики Гунда Кварчия. В первых соревнованиях по художественной гимнастике, которые проводились при поддержке управления образования Сухума, приняли участие более ста юных спортсменок возрастом от 5 до 7 лет. Они были награждены дипломами и сладкими призами.Секции по художественной гимнастике не было в Абхазии несколько десятилетий, группы из первых желающих набрали только в январе 2023 года. Спортсменки занимаются под руководством тренера высшей категории, имеющей опыт воспитания спортсменов с нуля, Ирины Китаевой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/dopolnitelnoe-vremya-kvarchiya-o-vozrozhdenii-khudozhestvennoy-gimnastiki-v-abkhazii--1043134449.html

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