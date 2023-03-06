https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/bolee-280-apparatov-dlya-mayninga-bylo-izyato-za-nedelyu-v-abkhazii-1044479593.html
Более 280 аппаратов для майнинга было изъято за неделю в Абхазии
Более 280 аппаратов для майнинга было изъято за неделю в Абхазии
МВД Абхазии проводит ежедневные рейды по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалюты на территории Абхазии. 06.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-06T17:40+0300
2023-03-06T17:40+0300
2023-03-06T17:54+0300
энергетическая отрасль абхазии
мвд абхазии
служба безопасности республики абхазия
майнинг в абхазии
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии обнаружили и изъяли за последнюю неделю 287 аппаратов по добыче криптовалют, сообщает пресс-служба ведомства. Так, в Сухуме обнаружили четыре аппарата в доме на улице Чачхалия и три аппарата в квартире на улице Киараз. Все оборудование отключено и опечатано Госстандартом. В Гагрском районе обнаружили: Аппараты изъяты и перевезены на склад временного хранения СГБ.Сотрудниками ОВД по Гудаутскому району совместно с СГБ изъяли 9 аппаратов в селе Мгудзырхуа, принадлежащих Раулю Ажиба.В селе Мачара в доме на улице Пхазария обнаружено и изъято 22 аппарата, принадлежащих Роберту Кааресу.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мвд абхазии, служба безопасности республики абхазия, майнинг в абхазии
мвд абхазии, служба безопасности республики абхазия, майнинг в абхазии
Более 280 аппаратов для майнинга было изъято за неделю в Абхазии
17:40 06.03.2023 (обновлено: 17:54 06.03.2023)
МВД Абхазии проводит ежедневные рейды по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалюты на территории Абхазии.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии обнаружили и изъяли за последнюю неделю 287 аппаратов по добыче криптовалют, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в Сухуме обнаружили четыре аппарата в доме на улице Чачхалия и три аппарата в квартире на улице Киараз.
Все оборудование отключено и опечатано Госстандартом.
В Гагрском районе обнаружили:
на улице Шаумяна в селе Алахадзы – 56 устройств, принадлежащих Рафаэлю Буюкляну,
в доме на улице Кольцевая в Гагре – 8 аппаратов, принадлежащих Астану Квициния,
на автомойке в селе Амзара – 176 аппаратов, принадлежащих Виктору Овчинникову,
в квартире на улице Лакоба в Гагре – 9 аппаратов, принадлежащих Нарсоу Конджария.
Аппараты изъяты и перевезены на склад временного хранения СГБ.
Сотрудниками ОВД по Гудаутскому району совместно с СГБ изъяли 9 аппаратов в селе Мгудзырхуа, принадлежащих Раулю Ажиба.
В селе Мачара в доме на улице Пхазария обнаружено и изъято 22 аппарата, принадлежащих Роберту Кааресу.