https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/bolee-280-apparatov-dlya-mayninga-bylo-izyato-za-nedelyu-v-abkhazii-1044479593.html

Более 280 аппаратов для майнинга было изъято за неделю в Абхазии

Более 280 аппаратов для майнинга было изъято за неделю в Абхазии

МВД Абхазии проводит ежедневные рейды по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалюты на территории Абхазии. 06.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-06T17:40+0300

2023-03-06T17:40+0300

2023-03-06T17:54+0300

энергетическая отрасль абхазии

мвд абхазии

служба безопасности республики абхазия

майнинг в абхазии

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии обнаружили и изъяли за последнюю неделю 287 аппаратов по добыче криптовалют, сообщает пресс-служба ведомства. Так, в Сухуме обнаружили четыре аппарата в доме на улице Чачхалия и три аппарата в квартире на улице Киараз. Все оборудование отключено и опечатано Госстандартом. В Гагрском районе обнаружили: Аппараты изъяты и перевезены на склад временного хранения СГБ.Сотрудниками ОВД по Гудаутскому району совместно с СГБ изъяли 9 аппаратов в селе Мгудзырхуа, принадлежащих Раулю Ажиба.В селе Мачара в доме на улице Пхазария обнаружено и изъято 22 аппарата, принадлежащих Роберту Кааресу.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

мвд абхазии, служба безопасности республики абхазия, майнинг в абхазии