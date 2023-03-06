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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 марта
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 марта
Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует юго-западная периферия азиатского антициклона. 06.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-06T16:30+0300
2023-03-06T16:30+0300
2023-03-06T16:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Во вторник, 7 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, туман, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 марта
Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует юго-западная периферия азиатского антициклона.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Во вторник, 7 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, туман, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.