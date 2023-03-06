https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-7-marta-1044473165.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 марта

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 марта

Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует юго-западная периферия азиатского антициклона. 06.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-06T16:30+0300

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2023-03-06T16:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Во вторник, 7 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, туман, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии