https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/vospevshiy-abkhaziyu-pamyati-fazilya-iskandera-1044459270.html

Воспевший Абхазию: памяти Фазиля Искандера

Воспевший Абхазию: памяти Фазиля Искандера

6 марта 1929 года родился всемирно известный писатель Абхазии Фазиль Искандер. Его книги переведены на десятки языков и до сих пор востребованы. 06.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-06T08:55+0300

2023-03-06T08:55+0300

2023-03-06T10:50+0300

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Сам Фазиль Абдулович называл себя русским писателем, воспевшим Абхазию – именно здесь живут его герои, будь то знаменитый Сандро или мальчик Чик, здесь же разворачивается действие всех его самых известных произведений.SputnikФазиль Искандер. Поэт, писатель, философ, блестяще владевший словом: его афоризмы заставляют восхищаться. Они одновременно и просто сказаны, но так точно и глубоко. Добрый гений, проживший долгую и, наверное, счастливую жизнь: занимался любимым делом, которому посвятил всего себя, при жизни заслужил и народную любовь, и признание властей, что дано не всякому литератору.Родился Фазиль Абдулович 6 марта 1929 года в Сухуме. Его дед Ибрагим Искандер был зажиточным персом, основавшим один из первых кирпичных заводов в городе. Сам Фазиль был персом наполовину: его отец Абдул, старший из сыновей Ибрагима, женился на абхазке Лели Мишелия, происходившей родом из абхазского села Джгерда. Фазиль Искандер прекрасно владел абхазским языком, но писал всегда на русском, несмотря на свое персидско-абхазское происхождение, во многом из-за огромного влияния на его формирование русской литературы, он считал себя представителем русской культуры.Детство писателя проходило в Сухуме, а лето чаще всего он проводил у родителей матери в Чегеме (часть села Джгерда - прим. ред.). Сегодня, благодаря писателю, Чегем известен далеко за своими пределами – сюда писатель поселил героя своего главного произведения – "Сандро из Чегема".В 1938 году отец будущего писателя был депортирован в Иран, воспитанием детей занималась мать Лели Мишелия, с тех пор семья не воссоединилась. Детские воспоминания часто служили основой многих произведений писателя.После окончания Cухумской третьей школы с золотой медалью Фазиль Искандер поступил в Библиотечный институт в Москве, в котором проучился три года, а затем в 1954 году перевелся в Литературный институт имени Горького. Еще будучи студентом, Искандер знакомится с известным советским писателем и поэтом Константином Симоновым. Воспользовавшись случаем, начинающий писатель оставит у Симонова несколько своих стихотворений, тот их позже прочтет и пришлет Искандеру уже в Абхазию свои критические замечания, выделяя хорошие и указывая на неудачные стихотворения.В 1954 году по распределению после института (в СССР после завершения обучения молодой специалист обязан был несколько лет отработать в том месте, куда его отправит, распределит государство – прим. ред.) он попал в Брянск литературным сотрудником газеты "Брянский комсомолец". А позже – в город Курск, в редакцию газеты "Курская правда". Будучи сотрудником этой редакции, Искандер пишет статью против развернутой в те годы "кукурузной кампании" - массового внедрения культуры кукурузы в сельское хозяйство (кампания началась после визита руководителя СССР Никиты Хрущева в США. Будучи под впечатлением от объемов производства кукурузы, он распорядился и у себя на родине начать выращивать эту культуру. Однако разные климатические условия сыграли свою роль и попытки массово внедрить кукурузу в СССР окончились неудачей – прим. ред.). Статью в печать не взяли. Позже писатель в повести "Созвездие Козлотура" вернется к теме высмеивания подобных нежизнеспособных кампаний. Повесть вышла в печать в 1966 году и принесла писателю широкую известность. Вместе с тем Искандер подвергся жесткой критике.Первая книга Фазиля Искандера – сборник стихотворений "Горные тропы" – выходит в Сухуме в 1957 году. К тому времени Искандер уже вернулся на родину и работал редактором в абхазском отделении главного союзного органа книгопечатания "Госиздат".Со своей женой, москвичкой Антониной Хлебниковой, Фазиль Искандер познакомился на сухумской набережной. Этот момент даже описан в повести "Созвездие козлотура", а позже показан в одноименном фильме. После свадьбы молодые переехали жить в Москву. Вскоре в семье родилось двое детей – сын Александр и дочь Марина.Писатель из МухусаФазиль Искандер прожил вне родины около сорока лет. Именно в Москве он начинает масштабно и много писать об Абхазии. "В один прекрасный день, находясь в Москве, я решил написать эпос о жизни в Абхазии с центром в Чегеме", - сказал как-то в интервью Абхазскому телевидению писатель.Самым значительным произведением Фазиля Искандера стал роман "Сандро из Чегема". Сборник новелл, объединенных одним героем, сам автор относил к жанру плутовского романа. В СССР роман впервые был напечатан в журнале "Новый мир" в 1973 году. Но произведение было подвергнуто жесточайшей цензуре. Автор согласился на публикацию лишь потому, что были определенные финансовые трудности, а еще он понимал, не пойди он на уступки, ничто из написанного им так и не увидит свет. Но то, что сделали редакторы с его романом, долго не давало ему покоя после издания. Текст "Сандро из Чегема" был, по словам Искандера, "чудовищно истоптан". Он даже написал письмо в редакцию, в которой требовал вернуть рукопись.Роман "Сандро из Чегема" был напечатан полностью лишь в конце семидесятых, начале восьмидесятых годов известным американским издательством "Ардис", созданным Карлом и Элендеей Проффер и специализирующимся на издании русскоязычной литературы, которой издаться в СССР было либо невозможно, либо она издавалась с серьезнейшей цензурой. Там издавали Набокова, Аксенова, Бродского и многих других. Именно в издательстве "Ардис" были опубликованы два тома "Сандро из Чегема". Всего книга состояла более чем из 800 страниц, для сравнения - в том "Сандро из Чегема", что издали в СССР, было лишь 240 страниц. Впоследствии роман был переведен на многие языки мира.В 1979 году повесть Искандера "Маленький гигант большого секса" публикуется в скандально известном сборнике "Метрополь". Это был так называемый литературный сборник "без купюр", изданный вне Госиздата, там печатались те писатели, которые по сути придерживались диссидентских взглядов и не могли рассчитывать на то, что их рассказы и повести будут напечатаны в государственном издательстве. Разразился скандал, составителей и авторов сборника "призвали к ответу". Среди тех, кто был вызван на ковер, оказался и Искандер. После случая с "Метрополем" несколько лет произведения писателя не видели свет, его не издавали, продолжалось это примерно до середины восьмидесятых годов, с началом "перестройки" (попытка Михаила Горбачева провести ряд серьезных политических реформ в СССР - прим. ред.) произведения Искандера вновь стали издавать.Большое значение в творчестве Искандера имеют также рассказы о Чике, объединенные под общим названием "Детство Чика", в них прототип Чика – это сам писатель в детстве, а в городе его детства Мухусе легко узнать Сухум.Особую роль в творчестве Искандера играют юмор и смех. Но это не язвительный смех, не подтрунивание, не желание заниматься нравоучением, у смеха Искандера совсем другие мотивы."Смех Искандера естествен, как реакция самой жизни на неестественную формальность официальности. Смех вскрывает и убивает напыщенную фальшь, глупость и самодовольство тех, кто мнит себя наделенным властью над детьми, блаженными и коровами. Официальные "верхи" подвергаются неостановимому народному смеху. Смех побеждает страх. Искандеру чужд сарказм отрицающий. Его смех лишен назидательности, нравоучительства, морализирования. Если хотите, это плутовской смех, веселый обман лжи, надувательство лицемерия. Он уничтожает, утверждая", - пишет литературный критик Наталья Иванова.В 1989 году Фазиль Искандер был одним из 11 депутатов от Абхазской АССР в Верховном совете СССР 12-го созыва, где проработал до самороспуска Верховного Совета в 1991 году. В дальнейшем политикой уже не занимался.Фазиль Искандер был удостоен множества самых разных наград, в том числе в 1989 году ему вручили Государственную премию СССР, в 1991 году премию имени академика Андрея Сахарова "За мужество в литературе", в 2002 году в Абхазии ему вручили высшую награду республики орден "Честь и слава" I степени. Также он лауреат Пушкинской премии, премии "Ясная поляна" имени Льва Толстого, а на церемонии вручения премии "Большая книга" ему вручили специальный приз "За честь и достоинство". В 2010 году президент России Дмитрий Медведев вручил Фазилю Абдуловичу орден "За заслуги перед Отечеством" и отозвался о нем, как о личности, которая "символизирует вековые традиции дружбы наших народов" (Абхазии и России - прим. ред.). А в 2014 году писатель из рук президента России Владимира Путина получил Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства. Дважды Фазиль Искандер был номинирован на получение Нобелевской премии в области литературы, но оба раза безуспешно.Писатель Фазиль Искандер ушел из жизни во сне 31 июля 2016 года на 88 году. Он умер в окружении родных и близких на своей подмосковной даче в Переделкино. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

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