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Бжания провел совещание с руководством Правительства и Парламента
Бжания провел совещание с руководством Правительства и Парламента
На совещании обсуждались вопросы согласования межправительственных соглашений, энергообеспечения, инфраструктурного кредита, эксплуатации ВЛ "Ачгуара" и... 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T19:07+0300
2023-03-07T19:07+0300
2023-03-07T19:07+0300
энергетическая отрасль абхазии
экономика
абхазия
россия
сухумский аэропорт
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел рабочее совещание с руководством Правительства и Парламента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Согласно соглашению, Абхазия остается собственником объектов инфраструктуры аэропорта.С российской стороной, по словам Озган, достигнуто взаимопонимание по предоставлению инфраструктурного кредита на приобретение приборов учета потребляемой электроэнергии.Однако, запуск ВЛ в тестовом режиме невозможен, пока осуществляется переток электроэнергии из России. На совещании обсудили и законопроект об апарт-отелях, для которого была подготовлена сопроводительная документация, чтобы направить на рассмотрение в Парламент.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/energetiku-privlechenie-investitsiy-i-garmonizatsiyu-zakonodatelstva-obsudili-novak-i-bzhaniya-1044306608.html
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экономика, абхазия, россия, сухумский аэропорт
экономика, абхазия, россия, сухумский аэропорт
Бжания провел совещание с руководством Правительства и Парламента
На совещании обсуждались вопросы согласования межправительственных соглашений, энергообеспечения, инфраструктурного кредита, эксплуатации ВЛ "Ачгуара" и законопроекта об апарт-отелях.
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел рабочее совещание с руководством Правительства и Парламента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган сообщила, что соглашение по инвестпроекту Сухумского аэропорта находится на финальном согласовании в Правительстве России.
Согласно соглашению, Абхазия остается собственником объектов инфраструктуры аэропорта.
С российской стороной, по словам Озган, достигнуто взаимопонимание по предоставлению инфраструктурного кредита на приобретение приборов учета потребляемой электроэнергии.
Министр экономики также заявила, что ВЛ "Ачгуара" отремонтирована, готова к тестовым запускам, монтаж грозозащитного троса будет происходить параллельно с эксплуатацией.
Однако, запуск ВЛ в тестовом режиме невозможен, пока осуществляется переток электроэнергии из России.
На совещании обсудили и законопроект об апарт-отелях, для которого была подготовлена сопроводительная документация, чтобы направить на рассмотрение в Парламент.