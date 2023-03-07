https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/bzhaniya-provel-soveschanie-s-rukovodstvom-pravitelstva-i-parlamenta-1044494768.html

Бжания провел совещание с руководством Правительства и Парламента

Бжания провел совещание с руководством Правительства и Парламента

На совещании обсуждались вопросы согласования межправительственных соглашений, энергообеспечения, инфраструктурного кредита, эксплуатации ВЛ "Ачгуара" и... 07.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-07T19:07+0300

2023-03-07T19:07+0300

2023-03-07T19:07+0300

энергетическая отрасль абхазии

экономика

абхазия

россия

сухумский аэропорт

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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел рабочее совещание с руководством Правительства и Парламента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Согласно соглашению, Абхазия остается собственником объектов инфраструктуры аэропорта.С российской стороной, по словам Озган, достигнуто взаимопонимание по предоставлению инфраструктурного кредита на приобретение приборов учета потребляемой электроэнергии.Однако, запуск ВЛ в тестовом режиме невозможен, пока осуществляется переток электроэнергии из России. На совещании обсудили и законопроект об апарт-отелях, для которого была подготовлена сопроводительная документация, чтобы направить на рассмотрение в Парламент.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/energetiku-privlechenie-investitsiy-i-garmonizatsiyu-zakonodatelstva-obsudili-novak-i-bzhaniya-1044306608.html

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