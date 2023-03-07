https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/goskomitet-abkhazii-po-ekologii-putina-khamsy-v-etom-godu-ne-sostoyalas--1044481611.html

Госкомитет Абхазии по экологии: путина хамсы в этом году не состоялась

Госкомитет Абхазии по экологии: путина хамсы в этом году не состоялась

Допустимый улов основного промыслового вида рыбы, хамсы, на путину 2022-2023 годов составляет 35 тысяч тонн. 07.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-07T09:35+0300

2023-03-07T09:35+0300

2023-03-07T11:22+0300

в абхазии

рыбаки

черное море

абхазия

экология

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Осенне-зимняя путина 2022-2023 годов у берегов Абхазии не состоялась, сказал в интервью радио Sputnik председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.Изначально специалисты жаловались на теплое море, которое еще не охладилось до необходимого значения, говорит председатель Госкомитета по экологии."Очевидно, что здесь есть какие-то причины. На сегодняшний день осталось три-четыре сейнера (из восемнадцати – прим.), остальные ушли из-за того, что рыбопромышленникам надо их содержать. Те, кто остались, попросили открыть им запретную зону, мы им открыли, но рыбы все нет. Запретная зона – это акватория Галского района от устья реки Аалдзга до государственной границы с Грузией. Это запретная зона, в особых случаях, в зависимости от промысла рыбы мы ее или открываем, или она продолжает оставаться недоступной", – сказал эколог.Работа девяти рыбоперерабатывающих предприятий Абхазии с учетом объема выловленной рыбы на сегодня выполнена только на 14%, привел цифру Савелий Читанава. Читанава отмечает, что у берегов Абхазии при удачной рыбной путине вылавливается 30-50 тысяч тонн ежегодно. При этом другие страны Черноморского бассейна вылавливают значительно больше. Поэтому он заметил, что отсутствие рыбы в этом году не означает, что в предыдущие годы в Абхазии выловили излишнее количество рыбы.Для определения причин неудачной осенне-зимней путины необходимо провести исследование, говорит председатель Госкомитета по экологии.Осенне-зимняя путина 2022-2023 годов продлится до 31 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/grazhdanin-i-nachalnik-chitanava-o-bioraznoobrazii-akvatorii-chernogo-morya-abkhazii--1039850406.html

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