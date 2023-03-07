https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/pensionnyy-fond-abkhazii-razyasnil-kogo-kosnetsya-pereregistratsiya-1044482032.html
Пенсионный фонд Абхазии разъяснил, кого коснется перерегистрация
Пенсионный фонд Абхазии разъяснил, кого коснется перерегистрация
Кабинет министров Абхазии принял распоряжение о проведении перерегистрации пенсионеров на заседании 28 февраля. 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T10:10+0300
2023-03-07T10:10+0300
2023-03-07T12:54+0300
в абхазии
пенсия
пенсионеры
пенсионный фонд абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040555602_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_6f5900bbf0eb83cd20f5344672881c58.jpg
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Перерегистрация пенсионеров коснется только граждан, получающих абхазскую пенсию, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Пенсионного фонда Денис Гулария.По его словам, получателей российской пенсии процедура не коснется, так как они и так ежегодно проходят перерегистрацию. Перерегистрация пенсионеров, получающих абхазскую пенсию, в последний раз проходила пять лет назад.Как объяснил Гулария, лицам, которые не успеют пройти перерегистрацию вовремя, пенсия будет выплачена за три месяца после прохождения процедуры. Однако, если пенсионер не проходил перерегистрацию более шести месяцев, выплаты будут отсчитываться с того момента, как он ее пройдет.Председатель фонда отметил, что в случае если пенсионер лично не может явиться в пункт прохождения перерегистрации, то сотрудники собесов могут прийти по его месту жительства, чтобы поставить подпись.Распоряжение о проведении перерегистрации пенсионеров принято для того, чтобы уточнить количество пенсионеров, состоящих на учете в отделах соцобеспечения Абхазии.Граждане, которые не пройдут перерегистрацию, будут исключены из списков на выплату пенсии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/gulariya-nazval-osnovnogo-dolzhnika-pensionnogo-fonda-1042800378.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040555602_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_75a5c70dbf829e561e26a85f4b206120.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пенсия, пенсионеры, пенсионный фонд абхазии, абхазия
пенсия, пенсионеры, пенсионный фонд абхазии, абхазия
Пенсионный фонд Абхазии разъяснил, кого коснется перерегистрация
10:10 07.03.2023 (обновлено: 12:54 07.03.2023)
Кабинет министров Абхазии принял распоряжение о проведении перерегистрации пенсионеров на заседании 28 февраля.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Перерегистрация пенсионеров коснется только граждан, получающих абхазскую пенсию, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Пенсионного фонда Денис Гулария.
По его словам, получателей российской пенсии процедура не коснется, так как они и так ежегодно проходят перерегистрацию. Перерегистрация пенсионеров, получающих абхазскую пенсию, в последний раз проходила пять лет назад.
Процедура будет проходить с 1 марта по 31 мая в собесах районов. Во время прохождения перерегистрации выдача пенсии приостановлена не будет.
Как объяснил Гулария, лицам, которые не успеют пройти перерегистрацию вовремя, пенсия будет выплачена за три месяца после прохождения процедуры. Однако, если пенсионер не проходил перерегистрацию более шести месяцев, выплаты будут отсчитываться с того момента, как он ее пройдет.
Председатель фонда отметил, что в случае если пенсионер лично не может явиться в пункт прохождения перерегистрации, то сотрудники собесов могут прийти по его месту жительства, чтобы поставить подпись.
Распоряжение о проведении перерегистрации пенсионеров принято для того, чтобы уточнить количество пенсионеров, состоящих на учете в отделах соцобеспечения Абхазии.
Граждане, которые не пройдут перерегистрацию, будут исключены из списков на выплату пенсии.