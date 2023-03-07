https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/pensionnyy-fond-abkhazii-razyasnil-kogo-kosnetsya-pereregistratsiya-1044482032.html

Пенсионный фонд Абхазии разъяснил, кого коснется перерегистрация

Пенсионный фонд Абхазии разъяснил, кого коснется перерегистрация

Кабинет министров Абхазии принял распоряжение о проведении перерегистрации пенсионеров на заседании 28 февраля. 07.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-07T10:10+0300

2023-03-07T10:10+0300

2023-03-07T12:54+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Перерегистрация пенсионеров коснется только граждан, получающих абхазскую пенсию, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Пенсионного фонда Денис Гулария.По его словам, получателей российской пенсии процедура не коснется, так как они и так ежегодно проходят перерегистрацию. Перерегистрация пенсионеров, получающих абхазскую пенсию, в последний раз проходила пять лет назад.Как объяснил Гулария, лицам, которые не успеют пройти перерегистрацию вовремя, пенсия будет выплачена за три месяца после прохождения процедуры. Однако, если пенсионер не проходил перерегистрацию более шести месяцев, выплаты будут отсчитываться с того момента, как он ее пройдет.Председатель фонда отметил, что в случае если пенсионер лично не может явиться в пункт прохождения перерегистрации, то сотрудники собесов могут прийти по его месту жительства, чтобы поставить подпись.Распоряжение о проведении перерегистрации пенсионеров принято для того, чтобы уточнить количество пенсионеров, состоящих на учете в отделах соцобеспечения Абхазии.Граждане, которые не пройдут перерегистрацию, будут исключены из списков на выплату пенсии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/gulariya-nazval-osnovnogo-dolzhnika-pensionnogo-fonda-1042800378.html

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