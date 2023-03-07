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Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 марта
Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 марта
Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует барическое поле повышенного атмосферного давления. 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T19:55+0300
2023-03-07T19:55+0300
2023-03-07T19:55+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. В среду, 8 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 марта
Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. В среду, 8 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.