https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-8-marta-1044496125.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 марта

Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 марта

Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует барическое поле повышенного атмосферного давления. 07.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-07T19:55+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. В среду, 8 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии