https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/sud-prodlil-arest-obvinyaemykh-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1044494201.html

Суд продлил арест обвиняемых по делу о тройном убийстве в Сухуме

Суд продлил арест обвиняемых по делу о тройном убийстве в Сухуме

Убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки столичного ресторана Доминики Акиртава произошло в ноябре 2019 года. 07.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-07T19:40+0300

2023-03-07T19:40+0300

2023-03-07T19:40+0300

в абхазии

верховный суд абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии продлила срок ареста обвиняемым по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме 7 марта. В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая. Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Демур Ахалая обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц по предварительному сговору с Ахрой Джопуа огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Беслан Бганба и Аслан Блабба обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Эрик Чкадуа обвиняется в хищении транспортных средств – автомашины марки Mercedes-Benz и Lexus GX – и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/otkaz-ot-pokazaniy-sud-doprosil-zukhraba-shenkao-po-delu-o-troynom-ubiystve-1044388593.html

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верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия