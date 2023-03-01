https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/otkaz-ot-pokazaniy-sud-doprosil-zukhraba-shenkao-po-delu-o-troynom-ubiystve-1044388593.html

Отказ от показаний: суд допросил Зухраба Шенкао по делу о тройном убийстве

Отказ от показаний: суд допросил Зухраба Шенкао по делу о тройном убийстве

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 28... 01.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-01T13:35+0300

2023-03-01T13:35+0300

2023-03-01T14:43+0300

в абхазии

абхазия

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, Sputnik"Тебя уже ищут"На очередном заседании суда был допрошен свидетель защиты Зухраб Шенкао – приятель обвиняемого Эрика Чкадуа и родной брат свидетельницы Жанны Шенкао.Суд не раз пытался вызвать Шенкао, однако он не находился в Абхазии. В октябре 2021 года он попросил об участии в заседании через видео связь, но суд принял решение об оглашении депонированных показаний. В них мужчина рассказывает, что отдал автономера Чкадуа по его просьбе.В суде Зухраб опроверг показания, которые давал на предварительном следствии и заявил, что ему пришлось придерживаться такой версии из-за угроз со стороны силовиков, физического и психологического воздействия.По словам свидетеля, 24 ноября 2019 года он был задержан сотрудниками МВД и доставлен в один из кабинетов здания министерства. Там правоохранители уговаривали его отказаться от процедуры освидетельствования в целях безопасности, говорили "иначе на улице будут проблемы, тебя уже ищут". Опасаясь за свою жизнь, Шенкао согласился на условие правоохранителей, ему было назначено административное наказание – 15 суток лишения свободы, которые затем были продлены на еще 30 дней.Некоторое время Шенкао содержался в СГБ, где ему, по его словам, говорили, какие показания необходимо дать, а именно – что он приобрел номера у знакомого Мурата Узун Якуб-оглы и передал их Эрику Чкадуа."Я отказывался от всего, на что мне поступали угрозы – убийство моей семьи, моего маленького ребенка. Естественно, мои психика этого не выдержала, и из-за безопасности моей семьи я согласился на это. Они вызвали следователя прокуратуры, сказали оформлять допрос, который был", – рассказал он.К протоколу допроса, по словам свидетеля, периодически добавляли новые факты, на него продолжали оказывать физическое и психологическое воздействие. На депонировании показаний допрос Шенкао был озвучен при нем, и он подтвердил сказанное, потому что "деваться уже было некуда".Через 45 дней Шенкао выпустили на свободу. Сотрудники СГБ лично провели его до абхазо-российской границы, он уехал в Карачаево-Черкесскую республику, в родовое село.Номера "раздора"В суде Зухраб Шенкао заявил, что не брал никаких номеров у Мурада Узун. Он рассказал, что в Ставропольском крае попал в аварию, машина была в непригодном состоянии, он снял с нее госномера, собрал запчасти и вскоре вернулся в Абхазию.В то же время Эрик Чкадуа находился под домашним арестом и, так как не мог передвигаться под своими номерами, попросил у Шенкао отдать ему ненужные. Зухраб не сразу смог найти свои номера, а после того как нашел, уверяет, что не передавал их Чкадуа.Свидетель утверждает, что номера А 122 РН он никогда не видел и в руках не держал.22 ноября Зухраб, по его словам, встречался с Мурадом Узун и приезжал к нему домой. По словам мужчины, у него была неисправна машина, а Узун – автомеханик, поэтому он приезжал к нему для консультации.Самого Мурада Узун нет в живых, причина смерти – механическая асфиксия. В своих показаниях ранее свидетель рассказывал, что приобрел машину марки BMW с госномерами "А 122 РН ABH" в неисправном состоянии. По мнению свидетеля Шенкао, эти показания мужчина также дал из-за страха за свою жизнь.Памятки в блокнотеВ суде адвокат потерпевших Инга Габилая представила фото страницы из блокнота бывшего сотрудника МВД Мухаммеда Кужева, который принимал участие в допросе Шенкао и, по его словам, также оказывал на Шенкао воздействие.Кужев предоставил Габилая страницу из личного блокнота, где, как он утверждает, Шенкао во время допроса, так как боялся прослушивания, написал "их по номерам попросил Эрик Чкадуа". Зухраб заявил, что он такого не писал.Адвокат запросила о взятии образцов почерка Шенкао, но свидетель отметил, что не готов пока что их предоставить. По решению суда образцы почерка свидетеля не будут взяты, пока не будет представлен оригинал блокнота.В суде были вновь озвучены показания, которые Шенкао давал в ходе предварительного следствия. Свои подписи в показаниях свидетель подтвердил, но еще раз заявил, что был вынужден говорить то, что написано в протоколе.Следующее заседание состоится во вторник, 7 марта.

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абхазия, дело о тройном убийстве на набережной сухума