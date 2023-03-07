https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/zhenschiny-v-iskusstve-v-tsentralnom-vystavochnom-zale-otkrylas-vystavka-1044493996.html

Женщины в искусстве: в Центральном выставочном зале открылась выставка

Женщины в искусстве: в Центральном выставочном зале открылась выставка

Выставка "Женщины в искусстве. История и современность" приурочена к Международному женскому дню 8 Марта. 07.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-07T18:52+0300

2023-03-07T18:52+0300

2023-03-07T18:52+0300

в абхазии

центральный выставочный зал г. сухум

культура

абхазия

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка "Женщины в искусстве. История и современность" открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии во вторник 7 марта.На выставке представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. В ЦВЗ можно будет увидеть работы Марины Эшба, Ольги Брендель, Валентины Хурхумал, Зои Аджинджал, Варвары Бубновой и молодых художниц.Один из организаторов выставки, гендиректор "Дома Москвы" в Сухуме Александр Бигвава подчеркнул, что роль женщины в искусстве менялась на протяжении веков."На протяжении всей истории человечества представительницы прекрасного пола создавали предметы искусства, однако они зачастую были второстепенные. Только лишь к концу XIX, началу XX века, наряду с политической, правовой, экономической эмансипацией, начинается процесс культурной эмансипации женщин. Положение женщин в последние полтора столетия становится значительно ярче и сегодня мы наблюдаем революцию в мире искусства", - подчеркнул Бигвава.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин поздравил женщин с наступающим праздником, пожелал им счастья."Поздравляю всех женщин с праздником, особо хочу отметить, что роль женщины в жизни любого общества весьма значительна", - сказал дипломат.Выставка будет открыта до 16 марта. Она организована при содействии правительства Москвы, Дома Москвы в Сухуме, Союза художников Абхазии, Национальной картинной галереи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/vystavka-rabot-abkhazskikh-khudozhnits-apschi-khagba-i-diany-khintba-proydet-v-sochi-1044267079.html

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центральный выставочный зал г. сухум, культура, абхазия