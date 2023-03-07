Женщины в искусстве: в Центральном выставочном зале открылась выставка
© Sputnik / Томас Тхайцук В Центральном выставочном зале открылась выставка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Женщины в искусстве. История и современность" приурочена к Международному женскому дню 8 Марта.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка "Женщины в искусстве. История и современность" открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии во вторник 7 марта.
"Мы рады открыть сегодня первую весеннюю выставку, она совершенно особенная, так как дает возможность увидеть 45 работ, созданных начиная со второй половины ХХ века до наших дней. Все эти работы объединяет одно – они созданы женщинами художницами", - сказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.
На выставке представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. В ЦВЗ можно будет увидеть работы Марины Эшба, Ольги Брендель, Валентины Хурхумал, Зои Аджинджал, Варвары Бубновой и молодых художниц.
Один из организаторов выставки, гендиректор "Дома Москвы" в Сухуме Александр Бигвава подчеркнул, что роль женщины в искусстве менялась на протяжении веков.
"На протяжении всей истории человечества представительницы прекрасного пола создавали предметы искусства, однако они зачастую были второстепенные. Только лишь к концу XIX, началу XX века, наряду с политической, правовой, экономической эмансипацией, начинается процесс культурной эмансипации женщин. Положение женщин в последние полтора столетия становится значительно ярче и сегодня мы наблюдаем революцию в мире искусства", - подчеркнул Бигвава.
© Sputnik / Томас Тхайцук В Центральном выставочном зале открылась выставка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В Центральном выставочном зале открылась выставка
© Sputnik / Томас Тхайцук В Центральном выставочном зале открылась выставка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В Центральном выставочном зале открылась выставка
© Sputnik / Томас Тхайцук В Центральном выставочном зале открылась выставка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В Центральном выставочном зале открылась выставка
© Sputnik / Томас Тхайцук В Центральном выставочном зале открылась выставка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В Центральном выставочном зале открылась выставка
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Центральном выставочном зале открылась выставка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В Центральном выставочном зале открылась выставка
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Центральном выставочном зале открылась выставка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В Центральном выставочном зале открылась выставка
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин поздравил женщин с наступающим праздником, пожелал им счастья.
"Поздравляю всех женщин с праздником, особо хочу отметить, что роль женщины в жизни любого общества весьма значительна", - сказал дипломат.
Выставка будет открыта до 16 марта. Она организована при содействии правительства Москвы, Дома Москвы в Сухуме, Союза художников Абхазии, Национальной картинной галереи.