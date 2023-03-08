https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/ardzinba-zayavil-chto-ssha-planiruyut-sovershit-perevorot-v-gruzii-1044502675.html
Ардзинба заявил, что США планируют совершить переворот в Грузии
Ардзинба заявил, что США планируют совершить переворот в Грузии
США провоцируют беспорядки в Грузии с целью совершения государственного переворота в стране и открытия второго фронта против России. 08.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-08T11:22+0300
2023-03-08T11:22+0300
2023-03-08T11:24+0300
в абхазии
грузия
абхазия
новости
мид абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0a/1044057338_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_949b318a42c50711d65e919f2b7e036a.jpg
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Соединенные Штаты Америки в марте будут пытаться совершить государственный переворот в Грузии, заявил Sputnik министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Ардзинба подчеркнул, что главная цель американской политики - это запуск второго фронта на Южном Кавказе.Утром во вторник, 7 марта, в столице Грузии Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста. Митингующие выступали против принятия закона об иностранных агентах, который в первом чтении одобрили законодатели вечером того же дня.Полиция разгоняла митингующих с помощью водометов и слезоточивого газа. На акции протеста были задержаны 66 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/ardzinba-rossiya--osnovnoy-strategicheskiy-partner-abkhazii-1044488194.html
грузия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0a/1044057338_102:0:1542:1080_1920x0_80_0_0_87bf120560b12507a46f43ac0f373254.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, абхазия, новости, мид абхазии
грузия, абхазия, новости, мид абхазии
Ардзинба заявил, что США планируют совершить переворот в Грузии
11:22 08.03.2023 (обновлено: 11:24 08.03.2023)
США провоцируют беспорядки в Грузии с целью совершения государственного переворота в стране и открытия второго фронта против России.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Соединенные Штаты Америки в марте будут пытаться совершить государственный переворот в Грузии, заявил Sputnik министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.
"США в очередной раз допускают грубое вмешательство во внутренние дела стран на постсоветском пространстве. По нашей информации в марте американцы будут пытаться совершить государственный переворот в Грузии. Это создает риски для архитектуры безопасности в нашем регионе", - заявил он.
Ардзинба подчеркнул, что главная цель американской политики - это запуск второго фронта на Южном Кавказе.
Утром во вторник, 7 марта, в столице Грузии Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста. Митингующие выступали против принятия закона об иностранных агентах, который в первом чтении одобрили законодатели вечером того же дня.
Полиция разгоняла митингующих с помощью водометов и слезоточивого газа. На акции протеста были задержаны 66 человек.