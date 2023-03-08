https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/ardzinba-zayavil-chto-ssha-planiruyut-sovershit-perevorot-v-gruzii-1044502675.html

Ардзинба заявил, что США планируют совершить переворот в Грузии

Ардзинба заявил, что США планируют совершить переворот в Грузии

США провоцируют беспорядки в Грузии с целью совершения государственного переворота в стране и открытия второго фронта против России. 08.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-08T11:22+0300

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Соединенные Штаты Америки в марте будут пытаться совершить государственный переворот в Грузии, заявил Sputnik министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Ардзинба подчеркнул, что главная цель американской политики - это запуск второго фронта на Южном Кавказе.Утром во вторник, 7 марта, в столице Грузии Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста. Митингующие выступали против принятия закона об иностранных агентах, который в первом чтении одобрили законодатели вечером того же дня.Полиция разгоняла митингующих с помощью водометов и слезоточивого газа. На акции протеста были задержаны 66 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/ardzinba-rossiya--osnovnoy-strategicheskiy-partner-abkhazii-1044488194.html

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