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Аслан Бжания награждил женщин-врачей Абхазии орденом "Ахьдз-Апша" III степени

Аслан Бжания награждил женщин-врачей Абхазии орденом "Ахьдз-Апша" III степени

Указ о награждении за заслуги в сфере здравоохранения был подписан президентом Абхазии 6 марта. 08.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-08T13:52+0300

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указ о награждении женщин-врачей орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. За заслуги в области здравоохранения и высокий профессионализм были награждены заведующая кардиологическим отделением Сухумской горбольницы Людмила Отырба и врач-кардиолог, заведующая отделением неотложной кардиологии Республиканской больницы Инга Пипия. Также орденом были награждены врач-неонатолог Гудаутской районной больницы Нонна Халбад и врач-терапевт Сухумской горбольницы Лада Чубукова.Также 6 марта президент Абхазии подписал указы о присвоении почетных званий женщинам, работающим в сфере медицины, культуры и науки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/rabotnitsam-meditsiny-nauki-i-kultury-v-abkhazii-prisudili-pochetnye-zvaniya-1044503846.html

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