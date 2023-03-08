https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/rabotnitsam-meditsiny-nauki-i-kultury-v-abkhazii-prisudili-pochetnye-zvaniya-1044503846.html

Работницам медицины, науки и культуры в Абхазии присудили почетные звания

Работницам медицины, науки и культуры в Абхазии присудили почетные звания

В среду, 8 марта, президент подписал указы о награждении почетными званиями заслуженных работников женщин, работающих в сфере науки, культуры и медицины. 08.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-08T12:43+0300

2023-03-08T12:43+0300

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присудил почетные звания работницам культуры, науки и медицинской сферы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Почетное звание "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия" присуждено доктору филологических наук, профессору Института мировой литературы, члену Союза писателей России, члену-корреспонденту Международной академии наук педагогического образования Марине Щербаковой за весомый вклад в абхазоведение и укрепление научных связей между Абхазией и Россией. За вклад в развитие музейного дела и многолетнюю плодотворную работу почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" присвоено сотрудникам Абхазского государственного музея: заведующей отделом природы Таисии Алания, заведующей отделом археологии Диане Ахба, заведующей отделом современной истории Кларе Герзмава, заведующей отделом этнологии Бэле Кецба, старшему научному сотруднику отдела этнологии Инге Шамба. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный врач Республики Абхазия" присвоено заведующей детским отделением Республиканской больницы, врачу-неонатологу Аде Ампар, врачу-терапевту Сухумской городской больницы Мактине Джинджолия, заведующей акушерско-физиологическим отделением Республиканской больницы Рите Трапш. Почетное звание "Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия" за за многолетнюю и добросовестную работу в системе здравоохранения присвоено медсестре анестезиолого-реанимационного отделения Сухумской горбольницы Гуранде Аршба, медсестре детской городской поликлиники Татули Голандзия, участковым медсестрам детской поликлиники Мери Джинджолия и Манане Кебурия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhenschin-abkhazii-s-8-marta-1044503036.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/abkhazskie-parlamentarii-vnesli-izmeneniya-v-zakon-o-gosnagradakh-i-pochetnykh-zvaniyakh-1043104672.html

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