https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhenschin-abkhazii-s-8-marta-1044503036.html

Аслан Бжания поздравил женщин Абхазии с 8 Марта

Аслан Бжания поздравил женщин Абхазии с 8 Марта

Президент подчеркнул, что без абхазских женщин немыслимо построение мирной и цивилизованной жизни современного абхазского общества. 08.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-08T12:16+0300

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жительниц республики с Международным женским днем, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания выразил восхищение женщинами Абхазии, и подчеркнул, что история страны являет собой пример равноправного и уважительного отношения к женщинам, которые смогли проявить себя во всех сферах жизни. Он привел в пример Нартский эпос, пронесший сквозь века образ достойной матери Сатаней Гуаща, назвал Сарию Лакоба, жену абхазского советского лидера Нестора Лакоба, величайшей из абхазских жензин, примером беззаветной любви и мученичества."Вы дарите жизнь, воспитываете, учите, лечите, кормите и одеваете всех нас. Вы развиваете науку, искусство, культуру и бизнес. Без вашей работы немыслима деятельность центральных и местных органов государственного управления, парламента и судов. Без преувеличения можно сказать, что основы культуры и традиций нашего народа сохранились исключительно благодаря вам, вашему рачительному и ответственному отношению к каждому из нас", - говорится в поздравлении. Глава государства пожелал прекрасной половине человечества счастья, благополучия в семье, успехов и душевной теплоты. Жительниц республики поздравили и другие абхазские политики. Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что во время Отечественной войны народа Абхазии и в тяжелые послевоенные годы абхазские женщины проявили бесстрашие и силу духа. "Вы наполняете нашу жизнь добротой и заботой, храните очаг. На ваших плечах забота о подрастающем поколении, а значит - о будущем Абхазии", - говорится в поздравлении главы Кабмина. Также женщин Абхазии, и соотечественниц, находящихся за рубежом, поздравил спикер Народного собрания Лаша Ашуба. "Сегодня женщины играют большую роль во всех сферах жизни. Мы благодарим вас за то, что во все времена вы являетесь надежной опорой мужчинам в мирном труде и ратной службе, умеете верить и ждать, всегда готовы действовать на благо Родины и своей семьи", - написал он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/zhenschiny-v-iskusstve-v-tsentralnom-vystavochnom-zale-otkrylas-vystavka-1044493996.html

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