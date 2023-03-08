https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/maktina-dzhindzholiya-obsudila-sotrudnichestvo-s-detskim-ombudsmenom-v-rossii-1044502496.html

Мактина Джинджолия обсудила сотрудничество с детским омбудсменом в России

Мактина Джинджолия обсудила сотрудничество с детским омбудсменом в России

Стороны обсудили, в том числе, возможность создания в Абхазии социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, чьи права были нарушены. 08.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-08T10:50+0300

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка при президенте Абхазии Мактина Джинджолия встретилась со своей российской коллегой Марией Львовой-Беловой, сообщает Аппарат уполномоченного по правам ребенка.Стороны обсудили деятельность Аппарата в Абхазии, механизмы защиты детей в республике, разобрали случаи нарушения прав несовершеннолетних россиян на территории республики.Джинджолия и Львова-Белова обсудили возможность создания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Абхазии, в частности, российский омбудсмен предложила оказать помощь в обучении сотрудников, составлении методологических материалов и нормативно-правовой базы для деятельности центра. Кроме того, согласно договоренности сторон, будет сформирована совместная консультативно-совещательная рабочая группа, которая будет рассматривать отдельные случаи нарушения прав несовершеннолетних в Абхазии и России. Сотрудники абхазского Аппарата Уполномоченного по правам ребенка пройдут курсы повышения квалификации в России.Также омбудсмены согласовали идею проведения конференции между министерствами просвещения Абхазии и России, главной темой которой станут опасные онлайн-игры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/urok-kiberbezopasnosti-dlya-detey-vvedut-v-shkolakh-abkhazii-1044039315.html

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