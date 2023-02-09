https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/urok-kiberbezopasnosti-dlya-detey-vvedut-v-shkolakh-abkhazii-1044039315.html

Урок кибербезопасности для детей введут в школах Абхазии

Урок кибербезопасности для детей введут в школах Абхазии

В Аппарате уполномоченного по правам ребенка составили специальную программу "Как уберечь ребенка от опасных онлайн-игр". В ней объясняется, как понять, что... 09.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-09T14:00+0300

2023-02-09T14:00+0300

2023-02-09T14:00+0300

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Урок кибербезопасности для детей введут в школах Абхазии, рассказала в беседе с корреспондентом Sputnik юрист Аппарата уполномоченного по правам ребенка и составитель программы Екатерина Ляховецкая.По словам Ляховецкой, необходимость введения классного часа в учебных заведениях появилась после несчастного случая, который произошел в сентябре 2022 года. Тогда школьница попала под поезд Москва-Сухум. Ребенок скончался на месте."После гибели девочки тема опасных онлайн-игр попала в центр внимания абхазского сегмента интернета. Мы, как государственный орган, главная задача которого – защита прав и законных интересов несовершеннолетних, не могли проигнорировать ситуацию. Мы разработали материалы – памятку для родителей и педагогов "Как уберечь ребенка от опасных онлайн-игр" и программу классных часов, которая разбита на два блока – с 5 по 8 и с 9 по 11 классы”, – пояснила юрист.В программах детям объясняется, что такое опасные онлайн-игры, какие действия нужно предпринять, если школьник станет их жертвой и как можно выйти из этой ситуации. Уроки, отметила Ляховецкая, проходят в интерактивной форме, используется метод "вопрос-ответ". К тому же школьники сами могут предлагать варианты того, какие меры или действия нужно предпринимать, если их друг или одноклассник стал жертвой такой игры.“Детям объясняется, насколько важно не умалчивать, не стесняться, не слушать куратора, который постоянно будет писать или звонить с целью заставить ребенка совершить какие-то действия, заведомо опасные для жизни и здоровья”,– подчеркнула юрист.Программу классных часов специально поделили на два блока для лучшего усвоения информации школьниками разных возрастных категорий.В Аппарате уполномоченного по правам ребенка составили памятку и для родителей, и для учителей. В ней объясняется, по каким признакам можно понять, что ребенок действительно нуждается в психологической поддержке и находится в состоянии кризиса."Как правило, ребенок, который начинает интересоваться подобными онлайн-играми, находится в состоянии кризиса. Это негативные эмоции или терзания, которые он переживает, но не может поделиться с кем-то. Это может быть из-за неуспеваемости в школе, ссоры с друзьями. Все это накладывается на его неокрепшую психику, и он начинает искать ресурсы, в которых его якобы могут понять и поддержать. Очень часто бывает, что педагоги или родители не уделяют необходимого внимания эмоциональным переживаниям ребенка. Это еще больше усугубляет ситуацию. Мы создали эти материалы, чтобы родители и педагоги могли лучше интерпретировать эмоции и сигналы, которые посылает ребенок в состоянии кризиса", – сказала Ляховецкая.В Аппарате уполномоченного по правам ребенка уже предложили программу "Как уберечь ребенка от опасных онлайн-игр" Министерству просвещения для внедрения ее в школах республики. В ведомстве, как отметила Ляховецкая, программу одобрили.

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