https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/priyatnyy-syurpriz-gudautskaya-militsiya-provela-aktsiyu-k-8-marta-1044512330.html
Приятный сюрприз: гудаутская милиция провела акцию к 8 Марта
Приятный сюрприз: гудаутская милиция провела акцию к 8 Марта
Международный женский день – праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 8 марта. 08.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-08T16:40+0300
2023-03-08T16:40+0300
2023-03-08T16:40+0300
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СУХУМ, 8 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Международный женский день сотрудники Государственной автоинспекции в Гудаутском районе провели акцию для женщин за рулем, сказал в интервью Sputnik заместитель начальника районного ОВД Игорь Барциц."Сотрудники ГАИ, относящиеся к Гудаутскому РОВД, в центре города провели акцию в честь 8 Марта. Водителей женского пола останавливали и дарили розы, поздравляли", - рассказал он.Барциц добавил, что неожиданное внимание со стороны сотрудников ГАИ вызывало положительную реакцию. Женщины улыбались, благодарили за подарки и поздравления, и с хорошим настроением ехали дальше.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhenschin-abkhazii-s-8-marta-1044503036.html
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абхазия, новости, гаи, гудаутский район
абхазия, новости, гаи, гудаутский район
Приятный сюрприз: гудаутская милиция провела акцию к 8 Марта
Международный женский день – праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 8 марта.
СУХУМ, 8 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Международный женский день сотрудники Государственной автоинспекции в Гудаутском районе провели акцию для женщин за рулем, сказал в интервью Sputnik заместитель начальника районного ОВД Игорь Барциц.
"Сотрудники ГАИ, относящиеся к Гудаутскому РОВД, в центре города провели акцию в честь 8 Марта. Водителей женского пола останавливали и дарили розы, поздравляли", - рассказал он.
Барциц добавил, что неожиданное внимание со стороны сотрудников ГАИ вызывало положительную реакцию. Женщины улыбались, благодарили за подарки и поздравления, и с хорошим настроением ехали дальше.