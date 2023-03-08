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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 марта
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 марта
Погода черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием обширного поля пониженного атмосферного давления 08.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-08T19:39+0300
2023-03-08T19:39+0300
2023-03-08T19:39+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. В четверг, 9 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 марта
Погода черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием обширного поля пониженного атмосферного давления
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. В четверг, 9 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.