https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-9-marta-1044513885.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 марта

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 марта

Погода черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием обширного поля пониженного атмосферного давления 08.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-08T19:39+0300

2023-03-08T19:39+0300

2023-03-08T19:39+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0d/1041490888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3c61ad670e6df829fb3f53f0947222b.jpg

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. В четверг, 9 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии