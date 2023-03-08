https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/rossiya--strana-pobedivshego-feminizma-1044501922.html

Россия — страна победившего феминизма

Россия — страна победившего феминизма

Феминизм - активное и громкое течение на Западе, последователи которого подчас ведут себя так агрессивно, что у большинства людей складывается негативное... 08.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-08T09:58+0300

2023-03-08T09:58+0300

2023-03-08T09:58+0300

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Феминизм в последнее время стал ругательным словом, и, честно говоря, в этом есть своя логика, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. С пресветлого Запада к нам просачиваются только агрессивные гендерные штудии, которые и стилем изложения, и общим настроем все больше напоминают "Молот ведьм".В ответ на это некоторые мужчины оскорбляются, огораживаются, сочиняют себе ментальное гетто, где царит фантастический патриархат, и так в нем живут годами. В страны, где царит патриархат реальный, они, кстати, не переезжают, и это очень мудро с их стороны.В общем, идет война полов, что отнюдь не способствует смягчению нравов, слиянию душ и решению демографической проблемы. Скорее даже наоборот.Между тем то, что нам продают за самый натуральный — made in the West — экологически чистый феминизм, на самом деле есть подделка, фейк. Эту имитацию феминизма практикуют чисто для разжигания межполовой розни. Никаких реальных проблем реальных женщин он решать и не думает.У нас в России такой фейковый феминизм расцвел еще в середине XIX века — и тут, как и всегда, мы были впереди планеты всей. Действительной проблемой женщин той эпохи было отсутствие возможности самостоятельного заработка. Об этом остро писал Достоевский. Сонечка Мармеладова вынуждена продать свою девственность и пойти в проститутки, потому что иначе ей (и ее малолетним сводным сестрам и брату) грозит голодная смерть.Если же работа и находилась, то заработок женщины уступал мужскому иногда в разы, а когда-то на порядок. Вот это была проблема. Однако богемные суфражистки того времени предпочитали дебатировать вопрос о "целовании рук" — тот же Достоевский их за это очень зло троллил.Ровно то же самое мы видим и сейчас. Реальные проблемы женщин вымываются из информационного поля. Там все какие-то трансгендеры, которых в богоспасаемой России никто и в глаза-то не видал, там какие-то сложные извивы полиамории и чайлдфри.Настоящий, не имитационный феминизм — который де-факто существовал в Советском Союзе — должен заниматься насущными вещами. Приведу пример. С одной стороны, у нас есть такое уникальное (по мировым меркам) социальное завоевание, как оплачиваемый декретный отпуск. С другой стороны, эта система хорошо работает на бюджетных предприятиях. В частных фирмах — даже больших — все гораздо сложнее. А если женщина работает как фрилансер или на какое-нибудь ИП, которое реально еле сводит концы с концами, то ей этих декретных, скорее всего, вообще никогда не видать.Значит, стоит, наверное, добиваться того, чтобы право на декретный отпуск и выплаты имела каждая женщина независимо от того, где она работает. Если она фрилансит или трудится на небогатого частника, возможно, эти выплаты должно обеспечивать государство.Давно назрел и перезрел вопрос о том, чтобы мать троих и больше детей получала достойную зарплату. А если детьми занимается отец — да-да, бывает и такое — чтобы зарплату получал он. И это должно быть не унизительно маленькое социальное пособие, а достойные деньги, которые давали бы семье не только материальное подспорье, но и статус.Это только те вопросы, которые приходят в голову навскидку. И все это на самом деле феминизм. Да-да, это не про агрессивно эротические фантазии, а про то, как совместить работу и беременность, учебу и воспитание детей, творческую и профессиональную реализацию и мир в семье. Все это трудно, интересно, все это происходит в реальном мире и приносит женщинам радость борьбы, созидания и успеха.Реальный феминизм повышает статус женщин, одновременно поднимая и статус мужчин. Пытаясь уравнять нас в правах и возможностях — а это пока далеко не решенный вопрос, — он напоминает, что мы, в сущности, гораздо ближе друг к другу, чем нам кажется. У нас похожие страхи, похожие мечты, нам не из-за чего воевать. Все мы люди, все "человеки". А если природа и создала между нами небольшие различия, то исключительно для нашего счастья. С праздником 8 Марта!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/nastoyaschaya-evropa-nashla-ubezhische-v-rossii-1039969771.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/samaya-provokatsionnaya-skazka-xxi-veka-pochemu-shrek-tak-vazhen-1036137010.html

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

мнение, авторы, колумнисты, россия