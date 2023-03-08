https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/siloviki-yuzhnoy-osetii-perevedeny-na-usilennyy-rezhim-vedeniya-sluzhby-1044513526.html

Силовики Южной Осетии переведены на усиленный режим ведения службы

Силовики Южной Осетии переведены на усиленный режим ведения службы

Массовые акции протеста, связанные с принятием закона об иноагентах в первом чтении, вспыхнули в Тбилиси 7 марта и продолжаются уже второй день. 08.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-08T17:49+0300

2023-03-08T17:49+0300

2023-03-08T17:49+0300

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Силовые структуры Южной Осетии переведены на усиленный режим несения службы из-за событий в Грузии, сообщает Sputnik Южная Осетия.Решение было принято на оперативном совещании Совета Безопасности республики, созванном по поручению главы государства Алана Гаглоева. Ранее глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что США намерены в марте устроить госпереворот в Грузии. Это может стать угрозой для безопасности в регионе Южного Кавказа, так как цель американской политики - открытие второго фронта против России.Утром во вторник, 7 марта, в столице Грузии Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста. Митингующие выступали против принятия закона об иностранных агентах, который в первом чтении одобрили законодатели вечером того же дня. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить вето на законопроект.Полиция разгоняла митингующих с помощью водометов и слезоточивого газа. На акции протеста были задержаны 66 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/ardzinba-zayavil-chto-ssha-planiruyut-sovershit-perevorot-v-gruzii-1044502675.html

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