https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/siloviki-yuzhnoy-osetii-perevedeny-na-usilennyy-rezhim-vedeniya-sluzhby-1044513526.html
Силовики Южной Осетии переведены на усиленный режим ведения службы
Силовики Южной Осетии переведены на усиленный режим ведения службы
Массовые акции протеста, связанные с принятием закона об иноагентах в первом чтении, вспыхнули в Тбилиси 7 марта и продолжаются уже второй день. 08.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-08T17:49+0300
2023-03-08T17:49+0300
2023-03-08T17:49+0300
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Силовые структуры Южной Осетии переведены на усиленный режим несения службы из-за событий в Грузии, сообщает Sputnik Южная Осетия.Решение было принято на оперативном совещании Совета Безопасности республики, созванном по поручению главы государства Алана Гаглоева. Ранее глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что США намерены в марте устроить госпереворот в Грузии. Это может стать угрозой для безопасности в регионе Южного Кавказа, так как цель американской политики - открытие второго фронта против России.Утром во вторник, 7 марта, в столице Грузии Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста. Митингующие выступали против принятия закона об иностранных агентах, который в первом чтении одобрили законодатели вечером того же дня. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить вето на законопроект.Полиция разгоняла митингующих с помощью водометов и слезоточивого газа. На акции протеста были задержаны 66 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/ardzinba-zayavil-chto-ssha-planiruyut-sovershit-perevorot-v-gruzii-1044502675.html
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новости, южная осетия, грузия
новости, южная осетия, грузия
Силовики Южной Осетии переведены на усиленный режим ведения службы
Массовые акции протеста, связанные с принятием закона об иноагентах в первом чтении, вспыхнули в Тбилиси 7 марта и продолжаются уже второй день.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Силовые структуры Южной Осетии переведены на усиленный режим несения службы из-за событий в Грузии, сообщает Sputnik Южная Осетия.
"В целях предупреждения возможных инцидентов на границе, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы", - говорится в сообщении на сайте президента республики.
Решение было принято на оперативном совещании Совета Безопасности республики, созванном по поручению главы государства Алана Гаглоева.
Ранее глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что США намерены в марте устроить госпереворот в Грузии. Это может стать угрозой для безопасности в регионе Южного Кавказа, так как цель американской политики - открытие второго фронта против России.
Утром во вторник, 7 марта, в столице Грузии Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста. Митингующие выступали против принятия закона об иностранных агентах, который в первом чтении одобрили законодатели вечером того же дня. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить вето на законопроект.
Полиция разгоняла митингующих с помощью водометов и слезоточивого газа. На акции протеста были задержаны 66 человек.