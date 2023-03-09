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Ардзинба указал на роль Госдепа США в протестах в Грузии
Ардзинба указал на роль Госдепа США в протестах в Грузии
Глава МИД Абхазии назвал происходящее в Тбилиси попыткой государственного переворота, который, как он ранее заявил, планируется в марте. 09.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-09T14:11+0300
2023-03-09T14:11+0300
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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Протестующие в Грузии находятся под влиянием Государственного департамента США, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Об этом сообщает медиацентр МИД.Ардзинба добавил, что власти Абхазии совместно с МИД, Минобороны, Службой госбезопасности внимательно следят за происходящим в Тбилиси, и подчеркнул, что граница по реке Ингур находится под надежной защитой абхазских и российских спецподразделений."Исходим из того, что система безопасности в нашем регионе останется стабильной", – заявил он.Утром во вторник, 7 марта, в столице Грузии Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста. Митингующие выступали против принятия закона об иностранных агентах, который в первом чтении одобрили законодатели вечером того же дня.Полиция разгоняла митингующих с помощью водометов и слезоточивого газа. Участники в свою очередь перевернули и подожгли несколько полицейских машин, повредили пожарную машину, разбивали витрины. В столкновениях пострадали около 10 сотрудников МВД. За два дня было задержано 133 протестующих.Глава МИД Абхазии заявил, что США провоцируют беспорядки в Грузии с целью совершения государственного переворота в стране и открытия второго фронта на Южном Кавказе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/gruziya-reshila-vzyat-pod-kontrol-inoagentov-i-okazalas-na-grani-katastrofy-1044516235.html
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Ардзинба указал на роль Госдепа США в протестах в Грузии
14:11 09.03.2023 (обновлено: 14:46 09.03.2023)
Глава МИД Абхазии назвал происходящее в Тбилиси попыткой государственного переворота, который, как он ранее заявил, планируется в марте.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik.
Протестующие в Грузии находятся под влиянием Государственного департамента США, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Об этом сообщает
медиацентр МИД.
"Так называемые мирные протестующие активно используют акции прямого действия: "коктейли Молотова", перекрытие улиц и другие формы агрессивного поведения. Это однозначно указывает на то, что они хорошо проинструктированы Госдепом США и соответствующими подразделениями посольства США в Тбилиси. Кроме того, традиционно отмечаем деструктивную роль НПО в подготовке этих мероприятий", – заявил министр.
Ардзинба добавил, что власти Абхазии совместно с МИД, Минобороны, Службой госбезопасности внимательно следят за происходящим в Тбилиси, и подчеркнул, что граница по реке Ингур находится под надежной защитой абхазских и российских спецподразделений.
"Исходим из того, что система безопасности в нашем регионе останется стабильной", – заявил он.
Утром во вторник, 7 марта, в столице Грузии Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста. Митингующие выступали против принятия закона об иностранных агентах, который в первом чтении одобрили законодатели вечером того же дня.
Полиция разгоняла митингующих с помощью водометов и слезоточивого газа. Участники в свою очередь перевернули и подожгли несколько полицейских машин, повредили пожарную машину, разбивали витрины. В столкновениях пострадали около 10 сотрудников МВД. За два дня было задержано 133 протестующих.
Глава МИД Абхазии заявил, что США провоцируют беспорядки в Грузии
с целью совершения государственного переворота в стране и открытия второго фронта на Южном Кавказе.