https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/ardzinba-ukazal-na-rol-gosdepa-ssha-v-protestakh-v-gruzii-1044519622.html

Ардзинба указал на роль Госдепа США в протестах в Грузии

Ардзинба указал на роль Госдепа США в протестах в Грузии

Глава МИД Абхазии назвал происходящее в Тбилиси попыткой государственного переворота, который, как он ранее заявил, планируется в марте. 09.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-09T14:11+0300

2023-03-09T14:11+0300

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Протестующие в Грузии находятся под влиянием Государственного департамента США, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Об этом сообщает медиацентр МИД.Ардзинба добавил, что власти Абхазии совместно с МИД, Минобороны, Службой госбезопасности внимательно следят за происходящим в Тбилиси, и подчеркнул, что граница по реке Ингур находится под надежной защитой абхазских и российских спецподразделений."Исходим из того, что система безопасности в нашем регионе останется стабильной", – заявил он.Утром во вторник, 7 марта, в столице Грузии Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста. Митингующие выступали против принятия закона об иностранных агентах, который в первом чтении одобрили законодатели вечером того же дня.Полиция разгоняла митингующих с помощью водометов и слезоточивого газа. Участники в свою очередь перевернули и подожгли несколько полицейских машин, повредили пожарную машину, разбивали витрины. В столкновениях пострадали около 10 сотрудников МВД. За два дня было задержано 133 протестующих.Глава МИД Абхазии заявил, что США провоцируют беспорядки в Грузии с целью совершения государственного переворота в стране и открытия второго фронта на Южном Кавказе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/gruziya-reshila-vzyat-pod-kontrol-inoagentov-i-okazalas-na-grani-katastrofy-1044516235.html

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