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Экономист о росте российского экспорта в страны Евросоюза

Экономист о росте российского экспорта в страны Евросоюза

Экономист Владислав Гинько в эфире радио Sputnik назвал причины увеличения товарооборота между Россией и странами ЕС. 09.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-09T13:27+0300

2023-03-09T13:27+0300

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Экономист о росте российского экспорта в страны ЕС Экономист о росте российского экспорта в страны ЕС

По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Евросоюзом увеличился на 2,3%. При этом экспорт из России вырос на четверть, до 203,4 миллиарда евро, а импорт снизился на 38,1% – до 55,2 миллиарда евро.По словам экономиста, преподавателя Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислава Гинько, рост российского экспорта в страны ЕС на фоне антироссийских санкций обусловлен двумя причинами – тем, что санкции были введены постепенно, и ростом цен на поставляемые Россией товары.Что касается импорта из ЕС в РФ, экономист отметил, что он уменьшился из-за финансовых ограничений, введенных со стороны Запада. Также снижению европейских товаров на российском рынке поспособствовала установка на усиление импортозамещения там, где это возможно, добавил Гинько.

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