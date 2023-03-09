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Экономист о росте российского экспорта в страны Евросоюза
Экономист о росте российского экспорта в страны Евросоюза
Экономист Владислав Гинько в эфире радио Sputnik назвал причины увеличения товарооборота между Россией и странами ЕС. 09.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-09T13:27+0300
2023-03-09T13:27+0300
2023-03-09T14:11+0300
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Экономист о росте российского экспорта в страны ЕС
Экономист о росте российского экспорта в страны ЕС
По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Евросоюзом увеличился на 2,3%. При этом экспорт из России вырос на четверть, до 203,4 миллиарда евро, а импорт снизился на 38,1% – до 55,2 миллиарда евро.По словам экономиста, преподавателя Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислава Гинько, рост российского экспорта в страны ЕС на фоне антироссийских санкций обусловлен двумя причинами – тем, что санкции были введены постепенно, и ростом цен на поставляемые Россией товары.Что касается импорта из ЕС в РФ, экономист отметил, что он уменьшился из-за финансовых ограничений, введенных со стороны Запада. Также снижению европейских товаров на российском рынке поспособствовала установка на усиление импортозамещения там, где это возможно, добавил Гинько.
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Экономист о росте российского экспорта в страны Евросоюза
13:27 09.03.2023 (обновлено: 14:11 09.03.2023)
Экономист Владислав Гинько в эфире радио Sputnik назвал причины увеличения товарооборота между Россией и странами ЕС.
По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Евросоюзом увеличился на 2,3%. При этом экспорт из России вырос на четверть, до 203,4 миллиарда евро, а импорт снизился на 38,1% – до 55,2 миллиарда евро.
По словам экономиста, преподавателя Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислава Гинько, рост российского экспорта в страны ЕС на фоне антироссийских санкций обусловлен двумя причинами – тем, что санкции были введены постепенно, и ростом цен на поставляемые Россией товары.
"Были поставки и природного газа, и нефтепродуктов. Пока была возможность, мы поставляли энергоресурсы этим странам напрямую. К тому же введение ограничений было не одномоментным. <...> Плюс ко всему (сыграла роль – прим. ред.) денежная оценка, связанная с рыночной конъюнктурой. Цены на энергетические товары в среднем очень сильно выросли в прошлом году", – сказал Гинько.
Что касается импорта из ЕС в РФ, экономист отметил, что он уменьшился из-за финансовых ограничений, введенных со стороны Запада. Также снижению европейских товаров на российском рынке поспособствовала установка на усиление импортозамещения там, где это возможно, добавил Гинько.