https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/minkult-abkhazii-otobral-sinopsisy-filmov-dlya-sleduyuschego-etapa-konkursa-1044528979.html

Минкульт Абхазии отобрал синопсисы фильмов для следующего этапа конкурса

Минкульт Абхазии отобрал синопсисы фильмов для следующего этапа конкурса

Для прохождения в следующий этап конкурса были выбраны четыре синопсиса документальных фильмов и три синопсиса художественных короткометражек. 09.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-09T19:30+0300

2023-03-09T19:30+0300

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Министерство культуры Абхазии отобрало семь синопсисов, которые будут рассматриваться в следующем этапе конкурса документальных фильмов и короткометражек к 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства. В жанре художественных короткометражек комиссия отобрала работы "Четыре истории" или "Я хочу знать, что такое детство" Сабины Харджелия, "Скарабей" Даура Ладария, "Откровение" Тенгиза Джопуа.Комиссия конкурса провела индивидуальные встречи со всеми участниками, которые для прохождения третьего этапа должны будут представить полноценные сценарии своих работ. Победителей определят уже 10 мая, а съемки, на которые будут выделены гранты, начнутся с 11 мая. Два гранта по 300 тысяч рублей пойдут на создание короткометражных фильмов. А на съемки документального кино Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выделит 400 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/myagkaya-sila-kak-mozhet-razvivatsya-kinematograf-v-abkhazii-1043846036.html

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