Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/minkult-abkhazii-otobral-sinopsisy-filmov-dlya-sleduyuschego-etapa-konkursa-1044528979.html
Минкульт Абхазии отобрал синопсисы фильмов для следующего этапа конкурса
Минкульт Абхазии отобрал синопсисы фильмов для следующего этапа конкурса
Для прохождения в следующий этап конкурса были выбраны четыре синопсиса документальных фильмов и три синопсиса художественных короткометражек. 09.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-09T19:30+0300
2023-03-09T19:30+0300
абхазия
новости
в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/09/1044529170_0:0:3508:1973_1920x0_80_0_0_afaf534b688e02ce110a4452a3fea845.jpg
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Министерство культуры Абхазии отобрало семь синопсисов, которые будут рассматриваться в следующем этапе конкурса документальных фильмов и короткометражек к 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства. В жанре художественных короткометражек комиссия отобрала работы "Четыре истории" или "Я хочу знать, что такое детство" Сабины Харджелия, "Скарабей" Даура Ладария, "Откровение" Тенгиза Джопуа.Комиссия конкурса провела индивидуальные встречи со всеми участниками, которые для прохождения третьего этапа должны будут представить полноценные сценарии своих работ. Победителей определят уже 10 мая, а съемки, на которые будут выделены гранты, начнутся с 11 мая. Два гранта по 300 тысяч рублей пойдут на создание короткометражных фильмов. А на съемки документального кино Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выделит 400 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/myagkaya-sila-kak-mozhet-razvivatsya-kinematograf-v-abkhazii-1043846036.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/09/1044529170_396:0:3125:2047_1920x0_80_0_0_7ac12aeb9927b4e0404d6751e9928752.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

Минкульт Абхазии отобрал синопсисы фильмов для следующего этапа конкурса

19:30 09.03.2023
© Sputnik / Наталья СеливерстоваМашины киносъемочной бригады
Машины киносъемочной бригады - Sputnik Абхазия, 1920, 09.03.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Подписаться на
НовостиTelegram
Для прохождения в следующий этап конкурса были выбраны четыре синопсиса документальных фильмов и три синопсиса художественных короткометражек.
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Министерство культуры Абхазии отобрало семь синопсисов, которые будут рассматриваться в следующем этапе конкурса документальных фильмов и короткометражек к 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства.
Лучшими синопсисами документальных фильмов стали "Братья" Мананы Кокоскерия, "Дети войны" Фатимы Кутелия, "Война и культурный код" Наалы Мукба, Адгура Авидзба и Давида Хашиг, "Отцы и дети" Элеоноры Гилоян.
В жанре художественных короткометражек комиссия отобрала работы "Четыре истории" или "Я хочу знать, что такое детство" Сабины Харджелия, "Скарабей" Даура Ладария, "Откровение" Тенгиза Джопуа.
Комиссия конкурса провела индивидуальные встречи со всеми участниками, которые для прохождения третьего этапа должны будут представить полноценные сценарии своих работ.
Победителей определят уже 10 мая, а съемки, на которые будут выделены гранты, начнутся с 11 мая. Два гранта по 300 тысяч рублей пойдут на создание короткометражных фильмов. А на съемки документального кино Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выделит 400 тысяч рублей.
Мягкая сила: как может развиваться кинематограф в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.01.2023
В Абхазии
Мягкая сила: как может развиваться кинематограф в Абхазии
29 января, 13:30
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0