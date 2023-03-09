https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/poezdki-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-vozobnovyatsya-v-aprele-2023-goda-1044531799.html

Поездки в Абхазию по "единому" билету возобновятся в апреле 2023 года

Поездки в Абхазию по "единому" билету возобновятся в апреле 2023 года

Перевозки по "единому" билету были организованы в 2017 году, благодаря им добираться в Абхазию из российских регионов стало проще. 09.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Поездки из России в Абхазию по "единому" билету возобновятся 30 апреля 2023 года, сообщает Минтранс России.Стоимость билетов в этом году выросла. Поездка на автобусе из Сочи в Гагру обойдется путешественникам в 582 рубля, в Пицунду - в 643 рубля, в Гудауту - 675 рублей, в Новый Афон - 749 рублей, в Сухум - 806 рублей. Приобрести "единых" билеты можно уже сейчас. Билет "поезд+автобус" можно купить в кассе любого железнодорожного вокзала или на сайте РЖД, билет "самолет+автобус" можно приобрести через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты: сервисы по покупке авиабилетов и кассы турагентств. "Единый билет" – это возможность покупки единого транспортного документа на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта. В Абхазии перевозки по "Единому билету" осуществляются с 2017 года. В 2022 году таким способом путешествия в республику воспользовались четыре тысячи россиян, почти в два раза больше, чем годом ранее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/shestakova-o-perevozkakh-po-edinomu-biletu-v-abkhaziyu-preimuschestva-v-tsene-i-bezopasnosti-1040976033.html

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