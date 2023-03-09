https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/poezdki-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-vozobnovyatsya-v-aprele-2023-goda-1044531799.html
Поездки в Абхазию по "единому" билету возобновятся в апреле 2023 года
Поездки в Абхазию по "единому" билету возобновятся в апреле 2023 года
Перевозки по "единому" билету были организованы в 2017 году, благодаря им добираться в Абхазию из российских регионов стало проще. 09.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-09T22:13+0300
2023-03-09T22:13+0300
2023-03-09T22:13+0300
абхазия
новости
отдых в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/03/1030674935_0:155:3073:1883_1920x0_80_0_0_eb3722097cc0634c7df93742daa65e16.jpg
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Поездки из России в Абхазию по "единому" билету возобновятся 30 апреля 2023 года, сообщает Минтранс России.Стоимость билетов в этом году выросла. Поездка на автобусе из Сочи в Гагру обойдется путешественникам в 582 рубля, в Пицунду - в 643 рубля, в Гудауту - 675 рублей, в Новый Афон - 749 рублей, в Сухум - 806 рублей. Приобрести "единых" билеты можно уже сейчас. Билет "поезд+автобус" можно купить в кассе любого железнодорожного вокзала или на сайте РЖД, билет "самолет+автобус" можно приобрести через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты: сервисы по покупке авиабилетов и кассы турагентств. "Единый билет" – это возможность покупки единого транспортного документа на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта. В Абхазии перевозки по "Единому билету" осуществляются с 2017 года. В 2022 году таким способом путешествия в республику воспользовались четыре тысячи россиян, почти в два раза больше, чем годом ранее.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/shestakova-o-perevozkakh-po-edinomu-biletu-v-abkhaziyu-preimuschestva-v-tsene-i-bezopasnosti-1040976033.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/03/1030674935_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_623c524a0f8c0b553364f62cc14ee582.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, отдых в абхазии
абхазия, новости, отдых в абхазии
Поездки в Абхазию по "единому" билету возобновятся в апреле 2023 года
Перевозки по "единому" билету были организованы в 2017 году, благодаря им добираться в Абхазию из российских регионов стало проще.
СУХУМ, 9 мар - Sputnik.
Поездки из России в Абхазию по "единому" билету возобновятся 30 апреля 2023 года, сообщает
Минтранс России.
"Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Республики Абхазия: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум", - говорится в сообщении.
Стоимость билетов в этом году выросла. Поездка на автобусе из Сочи в Гагру обойдется путешественникам в 582 рубля, в Пицунду - в 643 рубля, в Гудауту - 675 рублей, в Новый Афон - 749 рублей, в Сухум - 806 рублей.
Приобрести "единых" билеты можно уже сейчас. Билет "поезд+автобус" можно купить в кассе любого железнодорожного вокзала или на сайте РЖД, билет "самолет+автобус" можно приобрести через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты: сервисы по покупке авиабилетов и кассы турагентств.
"Единый билет" – это возможность покупки единого транспортного документа на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта. В Абхазии перевозки по "Единому билету" осуществляются с 2017 года.
В 2022 году таким способом путешествия в республику воспользовались четыре тысячи россиян, почти в два раза больше, чем годом ранее.