https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/predotvrascheno-pokushenie-na-glavu-pridnestrovya-vadima-krasnoselskogo-1044518760.html

Предотвращено покушение на главу Приднестровья Вадима Красносельского

Предотвращено покушение на главу Приднестровья Вадима Красносельского

В центре столицы ПМР готовился теракт, который мог привести к большому количеству жертв среди мирных граждан. 09.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-09T12:52+0300

2023-03-09T12:52+0300

2023-03-09T13:01+0300

новости

приднестровская молдавская республика

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Сотрудники Министерства государственной безопасности Приднестровья предотвратили покушение на главу республики Вадима Красносельского, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства. Преступники хотели подорвать джип, начиненный восемью килограммами взрывчатки, шурупами, гайками и обрезками проволоки.Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий заявил, теракт должен был произойти в центре Тирасполя и мог привести к большому количеству жертв среди мирного населения. Приднестровская Молдавская Республика образовалась в 1990 году. После военного конфликта 1992 года она перестала подчиняться Кишиневу. На сегодняшний день суверенитет ПМР признан Абхазией, Южной Осетией и Нагорным Карабахом. После начала военной спецоперации на Украине обстановка в Приднестровье накалилась, в частности власти республики не раз заявляли о провокациях со стороны Киева.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/pereslegin-o-veroyatnosti-rasshireniya-ukrainskogo-konflikta-na-sosednie-strany-1044483636.html

приднестровская молдавская республика

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