https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/predotvrascheno-pokushenie-na-glavu-pridnestrovya-vadima-krasnoselskogo-1044518760.html
Предотвращено покушение на главу Приднестровья Вадима Красносельского
Предотвращено покушение на главу Приднестровья Вадима Красносельского
В центре столицы ПМР готовился теракт, который мог привести к большому количеству жертв среди мирных граждан. 09.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-09T12:52+0300
2023-03-09T12:52+0300
2023-03-09T13:01+0300
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приднестровская молдавская республика
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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Сотрудники Министерства государственной безопасности Приднестровья предотвратили покушение на главу республики Вадима Красносельского, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства. Преступники хотели подорвать джип, начиненный восемью килограммами взрывчатки, шурупами, гайками и обрезками проволоки.Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий заявил, теракт должен был произойти в центре Тирасполя и мог привести к большому количеству жертв среди мирного населения. Приднестровская Молдавская Республика образовалась в 1990 году. После военного конфликта 1992 года она перестала подчиняться Кишиневу. На сегодняшний день суверенитет ПМР признан Абхазией, Южной Осетией и Нагорным Карабахом. После начала военной спецоперации на Украине обстановка в Приднестровье накалилась, в частности власти республики не раз заявляли о провокациях со стороны Киева.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/pereslegin-o-veroyatnosti-rasshireniya-ukrainskogo-konflikta-na-sosednie-strany-1044483636.html
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новости, приднестровская молдавская республика
новости, приднестровская молдавская республика
Предотвращено покушение на главу Приднестровья Вадима Красносельского
12:52 09.03.2023 (обновлено: 13:01 09.03.2023)
В центре столицы ПМР готовился теракт, который мог привести к большому количеству жертв среди мирных граждан.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik.
Сотрудники Министерства государственной безопасности Приднестровья предотвратили покушение на главу республики Вадима Красносельского, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление ведомства.
"Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания," – говорится в сообщении.
Преступники хотели подорвать джип, начиненный восемью килограммами взрывчатки, шурупами, гайками и обрезками проволоки.
Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий заявил, теракт должен был произойти в центре Тирасполя и мог привести к большому количеству жертв среди мирного населения.
Приднестровская Молдавская Республика образовалась в 1990 году. После военного конфликта 1992 года она перестала подчиняться Кишиневу. На сегодняшний день суверенитет ПМР признан Абхазией, Южной Осетией и Нагорным Карабахом.
После начала военной спецоперации на Украине обстановка в Приднестровье накалилась, в частности власти республики не раз заявляли о провокациях со стороны Киева.