https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-10-marta-1044528753.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 марта

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 марта

Территория черноморского побережья Абхазии окажется между теплым сектором циклона и юго-западного отрога антициклона. 09.03.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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погода в абхазии

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. В пятницу, 10 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью преимущественно без осадков, туман. Днем и вечером из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможны слабые и умеренные осадки.Атмосферное давление повышенное.Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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