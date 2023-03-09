https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/tridtsatiletie-kakie-yubileynye-meropriyatiya-provedet-goskomitet-po-repatriatsii-1044510372.html
Тридцатилетие: какие юбилейные мероприятия проведет Госкомитет по репатриации
Тридцатилетие: какие юбилейные мероприятия проведет Госкомитет по репатриации
Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года. 09.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-09T09:00+0300
2023-03-09T09:00+0300
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СУХУМ, 8 мар – Sputnik. Руководитель отдела по связям с соотечественниками Госкомитета по репатриации Инал Хутаба в интервью радио Sputnik рассказал о мероприятиях, которые пройдут в честь 30-летия со дня основания ведомства.23 марта пройдет церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме, и памятнику махаджирам на столичной набережной. В тот же день в Абхазском драмтеатре пройдет торжественное мероприятие, посвященное 30-летию создания Госкомитета по репатриации."Как известно, наши соотечественники проживают в различных странах мира. Мы направили приглашения в Турцию, Ливан, Сирию, Иорданию, республики Северного Кавказа, поэтому ждем гостей из-за пределов страны", - рассказал Инал Хутаба.Государственный комитет по репатриации был создан 23 марта 1993 года. Цель его работы - укрепление и развитие отношений между Абхазией и представителями абхазской диаспоры за рубежом .Председателями Госкомитета Абхазии по репатриации в разное время были Нугзар Ашуба, Феня Авидзба, Гиви Допуа, Аполлон Шинкуба, Анзор Мукба, Зураб Адлейба, Хрипс Джопуа, Вадим Харазия, Беслан Дбар. Сегодня Госкомитетом руководит Вадим Харазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/narodnoe-sobranie-abkhazii-odobrilo-vydelenie-finansovoy-pomoschi-sirii-i-turtsii-1044281953.html
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Тридцатилетие: какие юбилейные мероприятия проведет Госкомитет по репатриации
Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.
СУХУМ, 8 мар – Sputnik.
Руководитель отдела по связям с соотечественниками Госкомитета по репатриации Инал Хутаба в интервью радио Sputnik
рассказал о мероприятиях, которые пройдут в честь 30-летия со дня основания ведомства.
За день до праздничной даты, 22 марта, в Сухуме состоится круглый стол, который будет организован совместно с Абхазским институтом гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа.
23 марта пройдет церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме, и памятнику махаджирам на столичной набережной. В тот же день в Абхазском драмтеатре пройдет торжественное мероприятие, посвященное 30-летию создания Госкомитета по репатриации.
"Как известно, наши соотечественники проживают в различных странах мира. Мы направили приглашения в Турцию, Ливан, Сирию, Иорданию, республики Северного Кавказа, поэтому ждем гостей из-за пределов страны", - рассказал Инал Хутаба.
Государственный комитет по репатриации был создан 23 марта 1993 года. Цель его работы - укрепление и развитие отношений между Абхазией и представителями абхазской диаспоры за рубежом .
Председателями Госкомитета Абхазии по репатриации в разное время были Нугзар Ашуба, Феня Авидзба, Гиви Допуа, Аполлон Шинкуба, Анзор Мукба, Зураб Адлейба, Хрипс Джопуа, Вадим Харазия, Беслан Дбар. Сегодня Госкомитетом руководит Вадим Харазия.