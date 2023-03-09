https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/troikh-rossiyan-arestovali-v-sukhume-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-1044517295.html

Троих россиян арестовали в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков

Троих россиян арестовали в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков

Задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного Кодекса Абхазии. 09.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-09T11:19+0300

2023-03-09T11:19+0300

2023-03-09T11:31+0300

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Сухумский городской суд принял решение о заключении под стражу троих россиян, подозреваемых в хранении и распространении наркотиков группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщается на сайте суда. Согласно версии следствия, Павел Кузнецов, Александра Куцевич и Диана Гапонова распространяли метадон в столице Абхазии путем тайных закладок. Машина марки Nissan Cube с подозреваемыми была остановлена сотрудниками правоохранительных органов 28 февраля 2023 года. При обыске у россиян обнаружили запрещенное вещество, общая масса которого составила 75,3 грамма.Кузнецов, Куцевич и Гапонова заключены под стражу до 30 апреля 2023 года. Они считаются невиновными до вступления приговора в законную силу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/rossiyanin-prigovoren-k-15-godam-lisheniya-svobody-za-sbyt-narkotikov-v-abkhazii--1044408106.html

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