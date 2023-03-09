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Ущерб от лавин в Рицинском нацпарке предварительно оценили в миллион рублей
Ущерб от лавин в Рицинском нацпарке предварительно оценили в миллион рублей
Двенадцать лавин сошло на территории Рицинского национального реликтового парка с 19 по 25 февраля. 09.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-09T15:41+0300
2023-03-09T15:53+0300
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СУХУМ, 9 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Материальный ущерб Рицинскому национальному реликтовому парку от снежных лавин может превысить миллион рублей, рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия.Он уточнил, что в феврале 2023 года на территории парка сошло 12 лавин. Тяжелые массы снега повредили дорожные знаки, бордюры, завалили обочины стволами деревьев и ветками."Снегопады преподнесли нам много "сюрпризов". Нанесено много ущерба в плане дорожных знаков, бордюров. Думаю, что ущерб превысит миллион рублей, но точнее смогу сказать, как снег растает. Дел будет непочатый край", – отметил Багателия и добавил, что дорога к озеру Рица расчищена и открыта для посетителей.С 19 по 26 февраля из опасности возникновения лавин действовал запрет на посещение объекта. Сейчас въезд на территорию парка разрешен только для машин на зимней резине. Этот запрет будет действовать до особого распоряжения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/bolee-27-tysyach-chelovek-posetili-ritsinskiy-natspark-i-novoafonskuyu-pescheru-s-1-yanvarya-1044261077.html
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абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Ущерб от лавин в Рицинском нацпарке предварительно оценили в миллион рублей

15:41 09.03.2023 (обновлено: 15:53 09.03.2023)
© Foto / Дирекция Рицинского национального реликтового паркаЗаснеженная Рица
Заснеженная Рица - Sputnik Абхазия, 1920, 09.03.2023
© Foto / Дирекция Рицинского национального реликтового парка
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Двенадцать лавин сошло на территории Рицинского национального реликтового парка с 19 по 25 февраля.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Материальный ущерб Рицинскому национальному реликтовому парку от снежных лавин может превысить миллион рублей, рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия.
Он уточнил, что в феврале 2023 года на территории парка сошло 12 лавин. Тяжелые массы снега повредили дорожные знаки, бордюры, завалили обочины стволами деревьев и ветками.
"Снегопады преподнесли нам много "сюрпризов". Нанесено много ущерба в плане дорожных знаков, бордюров. Думаю, что ущерб превысит миллион рублей, но точнее смогу сказать, как снег растает. Дел будет непочатый край", – отметил Багателия и добавил, что дорога к озеру Рица расчищена и открыта для посетителей.
С 19 по 26 февраля из опасности возникновения лавин действовал запрет на посещение объекта. Сейчас въезд на территорию парка разрешен только для машин на зимней резине. Этот запрет будет действовать до особого распоряжения.
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