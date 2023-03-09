https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/utverzhdeny-kandidatury-v-chleny-obschestvennoy-palaty-ot-sukhumskogo-gorsobraniya-1044532103.html

Утверждены кандидатуры в члены Общественной палаты от Сухумского горсобрания

Утверждены кандидатуры в члены Общественной палаты от Сухумского горсобрания

Кандидатами в члены Общественной палаты Абхазии от Сухумского горсобрания стали Алхас Гургулия и Лана Цаава. 09.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-09T23:58+0300

2023-03-09T23:58+0300

2023-03-09T23:58+0300

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Cухумское городское собрание утвердило Лану Цаава и Алхаса Гургулия в качестве кандидатов в Общественную палату Абхазии, сообщает пресс-служба столичной администрации.В голосовании принимали участие 15 из 19 депутатов городского собрания. За кандидатуру Ланы Цаава они проголосовали единогласно, за Алхаса Гургулия проголосовали 14 из них.Всего в Общественной палате 35 членов. Ранее кандидатуры из них утвердил президент Абхазии Аслан Бжания. Согласно закону, помимо кандидатов от главы государства, 11 членов палаты - это представители городов и районов, еще 11 - представители политических партий, общественно-политических движений и объединений, зарегистрированных в Минюсте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/aslan-bzhaniya-podpisal-ukaz-ob-utverzhdenii-chlenov-obschestvennoy-palaty-1044286321.html

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