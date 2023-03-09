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Яркий бизнес: как любовь жительницы Сухума к цветам превратилась в дело ее жизни
Яркий бизнес: как любовь жительницы Сухума к цветам превратилась в дело ее жизни
Крестьяне в Абхазии занимаются не только выращиванием овощей и фруктов и разведением домашних животных. Есть и те, кто предпочитает менее "съедобный" бизнес –... 09.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-09T18:04+0300
2023-03-09T18:04+0300
в абхазии
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О том, как семья из Сухума занялась выращиванием цветов и с какими сложностями связана эта работа, читайте в материале Sputnik.SputnikСемейное делоНа массиве Гумиста в Сухуме живет семья Миносян, занимается цветоводством уже несколько десятилетий. Вокруг их дома и в большом саду организованы теплицы, в которых растут самые разные цветы. Однако начавшаяся в 1992 году Отечественная война народа Абхазии нарушила планы на будущее – семье пришлось уехать, оставить свой дом и полюбившееся занятие. Вернуться к цветоводству они смогли только после окончания боевых действий.Сейчас Седа вместе с мужем и сыном выращивает хризантемы, астры, розы и другие цветы в 11 теплицах. Новые посадки делаются из луковиц, которые уже дали "урожай"."Я сама черенкую, снимаю корни, сушу их, чищу и снова высаживаю. Затем из этих луковиц вырастают новые цветы", – поделилась она.Цветоводство – это адский труд, признается Миносян. Для того чтобы уделить внимание всем теплицам, нужно вставать очень рано и, не разгибая спины, трудиться на протяжении всего дня с небольшими перерывами."У нас цветы растут десять месяцев в году, в январе и феврале из-за холодов мы работу останавливаем. Отдыхаем только два месяца, все остальное время трудимся, так как это основная наша работа", – отмечает Седа.В теплицах семья установила буржуйки – чтобы вырастить цветы, нужно тепло, нельзя допустить падения температуры ниже 15 градусов. Когда на улице совсем холодно, теплицы накрывают двойным слоем пленки. Если соблюдать все правила и поддерживать нужную температуру, цветы вырастают и раскрываются в течение 40-50 дней.Непростой бизнесЦветочной бизнес – дело непростое, признается Седа Миносян. Растения нуждаются в постоянном уходе, при этом часть "урожая" может испортиться, несмотря на все старания садовода."Иногда листья цветов трескаются, некоторые вырастают без бутонов. Поэтому брак тоже бывает, как говорится, "мяса без костей не бывает", – говорит она.Продукция пользуется спросом круглый год, но особенно популярна весной, на которую выпадают последний звонок в школах и праздник, когда цветы покупать нужно обязательно – 8 Марта, Международный женский день."Каждый сезон имеет свой цветок. Сейчас сезон тюльпанов, ближе к школьным выпускным пойдут розы", – сказала цветовод.Во дворе дома Седы стоит камелия, ее посадили около 15 лет назад. Этот вид растет очень медленно, поэтому сейчас высота дерева едва превышает полтора метра. Но оно уже радует хозяев и гостей дома яркими розовыми цветами.Седа Миносян говорит, что в одной теплице можно вырастить до семи тысяч цветов. Нелегкий труд стал семейным делом, свой вклад в общий бизнес вносит каждый."Вот мой сын сейчас работает, муж помогает возделывать землю, отапливать теплицы буржуйками и многое другое", – рассказала она.Цветы Седа продает абхазским флористам. Но, помимо этого, она и сама делает букеты. По ее словам, нехватки клиентов не ощущается. Хозяйка дома с гордостью говорит, что тот, кто однажды купил у нее букет, обязательно вернется за новым.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210623/Posadit-i-oformit-tsvetuschiy-oazis-Elmiry-Tarkil-iz-sela-Bzyb-1032678291.html
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Бадрак Авидзба
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абхазия, "дежурный по району"
абхазия, "дежурный по району"

Яркий бизнес: как любовь жительницы Сухума к цветам превратилась в дело ее жизни

18:04 09.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Теплицы с цветами в селе Ачадара
Теплицы с цветами в селе Ачадара - Sputnik Абхазия, 1920, 09.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Колумнист Sputnik Бадрак Авидзба - Sputnik Абхазия
Бадрак Авидзба
Корреспондент Sputnik
Все материалы
Крестьяне в Абхазии занимаются не только выращиванием овощей и фруктов и разведением домашних животных. Есть и те, кто предпочитает менее "съедобный" бизнес – цветоводство.
О том, как семья из Сухума занялась выращиванием цветов и с какими сложностями связана эта работа, читайте в материале Sputnik.
Sputnik

Семейное дело

На массиве Гумиста в Сухуме живет семья Миносян, занимается цветоводством уже несколько десятилетий. Вокруг их дома и в большом саду организованы теплицы, в которых растут самые разные цветы.

По словам "главного садовода" Седы Миносян, история началась с гвоздик, разведением которых она увлеклась в 1983 году.

Однако начавшаяся в 1992 году Отечественная война народа Абхазии нарушила планы на будущее – семье пришлось уехать, оставить свой дом и полюбившееся занятие. Вернуться к цветоводству они смогли только после окончания боевых действий.
Сейчас Седа вместе с мужем и сыном выращивает хризантемы, астры, розы и другие цветы в 11 теплицах. Новые посадки делаются из луковиц, которые уже дали "урожай".
© Sputnik / Томас Тхайцук Седа Миносян
Теплицы с цветами в селе Ачадара - Sputnik Абхазия, 1920, 09.03.2023
Седа Миносян
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Я сама черенкую, снимаю корни, сушу их, чищу и снова высаживаю. Затем из этих луковиц вырастают новые цветы", – поделилась она.
Цветоводство – это адский труд, признается Миносян. Для того чтобы уделить внимание всем теплицам, нужно вставать очень рано и, не разгибая спины, трудиться на протяжении всего дня с небольшими перерывами.
"У нас цветы растут десять месяцев в году, в январе и феврале из-за холодов мы работу останавливаем. Отдыхаем только два месяца, все остальное время трудимся, так как это основная наша работа", – отмечает Седа.
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В теплицах семья установила буржуйки – чтобы вырастить цветы, нужно тепло, нельзя допустить падения температуры ниже 15 градусов. Когда на улице совсем холодно, теплицы накрывают двойным слоем пленки. Если соблюдать все правила и поддерживать нужную температуру, цветы вырастают и раскрываются в течение 40-50 дней.

Непростой бизнес

Цветочной бизнес – дело непростое, признается Седа Миносян. Растения нуждаются в постоянном уходе, при этом часть "урожая" может испортиться, несмотря на все старания садовода.
"Иногда листья цветов трескаются, некоторые вырастают без бутонов. Поэтому брак тоже бывает, как говорится, "мяса без костей не бывает", – говорит она.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

Теплицы с цветами в селе Гумиста - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

Теплицы с цветами в селе Гумиста - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

Теплицы с цветами в селе Гумиста - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

Теплицы с цветами в селе Гумиста - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

Теплицы с цветами в селе Гумиста - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

Теплицы с цветами в селе Гумиста - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

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© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплицы с цветами в селе Гумиста

Продукция пользуется спросом круглый год, но особенно популярна весной, на которую выпадают последний звонок в школах и праздник, когда цветы покупать нужно обязательно – 8 Марта, Международный женский день.
"Каждый сезон имеет свой цветок. Сейчас сезон тюльпанов, ближе к школьным выпускным пойдут розы", – сказала цветовод.
Во дворе дома Седы стоит камелия, ее посадили около 15 лет назад. Этот вид растет очень медленно, поэтому сейчас высота дерева едва превышает полтора метра. Но оно уже радует хозяев и гостей дома яркими розовыми цветами.
Седа Миносян говорит, что в одной теплице можно вырастить до семи тысяч цветов. Нелегкий труд стал семейным делом, свой вклад в общий бизнес вносит каждый.
"Вот мой сын сейчас работает, муж помогает возделывать землю, отапливать теплицы буржуйками и многое другое", – рассказала она.
Цветы Седа продает абхазским флористам. Но, помимо этого, она и сама делает букеты. По ее словам, нехватки клиентов не ощущается. Хозяйка дома с гордостью говорит, что тот, кто однажды купил у нее букет, обязательно вернется за новым.
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