https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/buduschee-musora-kak-v-katsikyt-stroyat-musornyy-poligon-1044534814.html

Будущее мусора: как в Кацикыт строят мусорный полигон

Будущее мусора: как в Кацикыт строят мусорный полигон

Строительство мусорного полигона в селе Кацикыт Гулрыпшского района на стадии завершения. На объекте уже обустроен котлован, установлена ограда. Сейчас идет... 10.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-10T11:30+0300

2023-03-10T11:30+0300

2023-03-10T12:52+0300

в абхазии

мусор

мусорный полигон

абхазия

гулрыпшский район

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О том, когда планируют завершить и запустить объект, как будут сортировать отходы, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, Sputnik"Машина с мусором заезжает на полигон и выгружается на этой площадке. Здесь же происходит разбор габаритного мусора, строительных материалов, которые мы не сможем пропустить через сортировку. Они будут убираться отдельно. А дальше начинается движение мусора", – рассказывает генеральный директор подрядной организации ООО "Рес" Константин Харебов.Строительство полигона для мусора в селе Кацикыт Гулрыпшского района уже на завершающей стадии. Работы здесь начались еще в ноябре 2021 года. Уже установлена ограда, подготовлен котлован с гидроизоляционным слоем. Сейчас устанавливают сортировочную линию – главное оборудование на полигоне. Здесь из мусора будет извлекаться то, что будет отправляться на переработку.По словам инженера Владислава Мойсеюка, сейчас уже осталось установить ленту и завершить электромонтажные работы.Мусор на линии сортируется вручную. Конвейер рассчитан на 12 рабочих мест.Проектная производительность линии 50 тысяч тонн мусора в год. К примеру, Сухум в год производит более 300 тысяч кубометров ТБО, что в среднем составляет около 25 тысяч тонн мусора.Только хранениеПластик и макулатура прессуется вместе, для металла – отдельное оборудование. Спрессованные отходы будут хранить на открытом воздухе недалеко от сортировочной линии. Об их переработке пока речи нет. По словам директора компании подрядчика Константина Харебова, металл пользуется спросом, и, скорее всего, покупатели на него найдутся. А что дальше будут делать с пластиком и макулатурой, неизвестно.А то, что не сортируется, будут сбрасывать в котлован, измельчать бульдозером и прессовать. Среди них и биотходы, из которых во многих странах делают тот же компост.Мусор будут утилизировать до тех пор, пока котлован не наполнится. Пока на полигоне только один котлован площадью 2,4 гектара. Его должно хватить на пять лет. На полигоне, по словам Харебова, можно сделать еще четыре такие же воронки. На сколько лет эксплуатации хватит этот полигон строители затрудняются ответить – подобного объекта в Абхазии еще не было.Работы по установке сортировочной линии планируют завершить в течение 10 рабочих дней, если позволят погодные условия и не подведут с подачей электричества. Затем будет тестовый запуск сортировочного пункта.В марте 2019 года правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт. К строительству полигона приступили в ноябре 2021 года. После того как объект будет введен в эксплуатацию, сюда планируют свозить мусор из Сухума и Гулрыпшского района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/nazvana-data-otkrytiya-musornogo-poligona-v-katsikyt-1043909976.html

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мусор, мусорный полигон, абхазия, гулрыпшский район