https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/nazvana-data-otkrytiya-musornogo-poligona-v-katsikyt-1043909976.html

Названа дата запуска мусорного полигона в селе Кацикыт

Названа дата запуска мусорного полигона в селе Кацикыт

Строительство мусорного полигона в селе Кацикыт началось в октябре 2021 года и должно было завершиться в декабре 2022 года. 01.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-01T20:55+0300

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Полигон твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района планируют запустить в конце апреля, рассказал в интервью радио Sputnik замглавы района Астамур Джопуа.По словам Джопуа, открытие полигона не состоялось в запланированное время - в конце 2022 года из-за задержки в поставках 12 мусоросортировочных линий. Их заказали в России и должны были доставить в ноябре, но в срок поставщики не уложились. Устройства были доставлены в республику лишь в конце января.Замглавы района отметил, что работы по установке линий планируют завершить в конце апреля, все остальное практически сделано.Строительство полигона идет с ноября 2021 года и осуществляется в рамках Инвестпрограммы на 2020-2022 годы. Общая стоимость работ - 112,8 миллиона рублей.Полигон будет принимать мусор из Сухума и Гулрыпшского района. Площадь мусорного котлована – 2,4 гектара, общая площадь участка, выделенного под полигон – 12 гектаров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/mesto-dlya-otkhodov-stroitelstvo-novogo-musornogo-poligona-v-gulrypshskom-rayone-1038757180.html

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