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Детская студия "Чик" примет участие в международном фестивале детских театров
Детская студия "Чик" примет участие в международном фестивале детских театров
XXIV Международный "Брянцевский фестиваль" детских театральных коллективов пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 марта. 10.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-10T18:50+0300
2023-03-10T18:50+0300
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Детская театральная студия "Чик" при Русском драматическом театре покажет спектакль "Возвращение из волшебной страны ОЗ" на Международном "Брянцевском фестивале" детских театральных коллективов 16 марта. По словам руководителя студии Джамбула Жордания, в спектакле задействованы 19 юных актеров от 9 до 16 лет, которые занимаются актерским мастерством уже год. Это первые гастроли для детской студии. На фестивале актеры смогут пройти профессиональные мастер-классы, для них будут организованы экскурсии. Международный "Брянцевский фестиваль" детских театральных коллективов посвящен 140-летию со дня рождения основателя театра — народного артиста СССР Александра Брянцева. В фестивале примут участие творческие коллективы из Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Ленинградской области, Ярославля, Пермского края, Самарской области. Международная программа будет представлена детскими театрами из Абхазии, Беларуси и Армении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/khintba-o-gastrolyakh-rusdrama-po-gorodam-rossii-uspekh-pridaet-nam-sily--1039649954.html
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русдрам, дети, культура, театр, абхазия, россия
русдрам, дети, культура, театр, абхазия, россия
Детская студия "Чик" примет участие в международном фестивале детских театров
XXIV Международный "Брянцевский фестиваль" детских театральных коллективов пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 марта.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Детская театральная студия "Чик" при Русском драматическом театре покажет спектакль "Возвращение из волшебной страны ОЗ" на Международном "Брянцевском фестивале" детских театральных коллективов 16 марта.
По словам руководителя студии Джамбула Жордания, в спектакле задействованы 19 юных актеров от 9 до 16 лет, которые занимаются актерским мастерством уже год.
Это первые гастроли для детской студии. На фестивале актеры смогут пройти профессиональные мастер-классы, для них будут организованы экскурсии.
"Ребята в бойком состоянии, они готовы лететь. 12 марта перед отъездом у нас будет показ", - отметил Жордания.
Международный "Брянцевский фестиваль" детских театральных коллективов посвящен 140-летию со дня рождения основателя театра — народного артиста СССР Александра Брянцева.
В фестивале примут участие творческие коллективы из Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Ленинградской области, Ярославля, Пермского края, Самарской области. Международная программа будет представлена детскими театрами из Абхазии, Беларуси и Армении.