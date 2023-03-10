https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/kruglyy-stol-ko-dnyu-arkhivov-rossii-proshel-v-sukhume-1044539962.html
Эксперты обсудили роль архивов России в реконструкции документального наследия Абхазии
Эксперты обсудили роль архивов России в реконструкции документального наследия Абхазии
В работе круглого стола приняли участие историки-архивисты, преподаватели Абхазского госуниверситета, сотрудники Абхазского института гуманитарных... 10.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-10T15:25+0300
2023-03-10T15:25+0300
2023-03-10T17:05+0300
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "Роль архивов России в реконструкции документального наследия Республики Абхазия", прошел в представительстве Россотрудничества в Абхазии в День архивов России 10 марта.Участников мероприятия приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов, который подчеркнул, что заслуга абхазских архивистов в формировании архивных фондов республики неоценима.Он напомнил, что во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов варварски были сожжены здание Абхазского научно-исследовательского института языка, литературы и истории и здание Центрального государственного архива Абхазии. В результате чего было уничтожено 95 процентов архивного фонда республики."После войны некоторое время не было даже здания Госархива Абхазии, но даже это вас не сломило. На мой взгляд, абхазские специалисты проявили настоящий героизм и доказали преданность своей профессии", – сказал Федотов.Затем модератор круглого стола, документовед-архивист, специалист в области государственной политики в сфере сохранения документального наследия Милана Бжания поздравила коллег с профессиональным праздником.Бжания зачитала приветственный адрес от председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина и директора Госархива России Ларисы Роговой участникам круглого стола. Советник посла Российской Федерации в Абхазии Александр Шеремет заметил, что работа архивистов – это передовая защита истории."Сейчас непростые времена масштабной русофобской кампании, развязанной прозападными силами, нескончаемые попытки очернить все, что связано с нашей страной, используются самые низменные методы. Нельзя позволить лишить народ памяти о героических событиях прошлого, искажениями и фальсификациями довести ситуацию до абсурда и заставить сомневаться", – сказал он.По его словам, позиция России по историческим вопросам всегда базируется на конкретных документах, а не на вымыслах и чьих-то инсинуациях. Директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба в свою очередь поблагодарил за организацию круглого стола."У архивистов находятся все секреты государства – документы. Я думаю, что архив появился с появлением письменности. Многие умышленно скрывают или сжигают архивы, подвиги советского народа теперь хотят перетянуть на свою сторону, но слава богу, архивы все доказывают. Без архива настоящий ученый, и не только ученый не сможет написать справедливую научную работу. Несмотря на то, что у нас сгорел архив и институт, благодаря нашим российским друзьям, мы восстанавливаем архив", – подчеркнул он.В завершении круглого стола прошла церемония вручения благодарственных писем архивистам Абхазии за вклад в развитие сотрудничества России и Абхазии в сфере архивного дела и восстановление историко-документального наследия республики.Организаторы мероприятия – представительство Россотрудничества в Абхазии, Государственное архивное управление и Международный исторический форум "История и архивы: межгосударственное измерение".
https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/sobrat-po-krupitsam-kak-rossiya-pomogaet-abkhazii-vosstanovit-gosarkhiv-1042791842.html
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архив, абхазия, россия
Эксперты обсудили роль архивов России в реконструкции документального наследия Абхазии
15:25 10.03.2023 (обновлено: 17:05 10.03.2023)
В работе круглого стола приняли участие историки-архивисты, преподаватели Абхазского госуниверситета, сотрудники Абхазского института гуманитарных исследований, преподаватели Российского государственного гуманитарного университета.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "Роль архивов России в реконструкции документального наследия Республики Абхазия", прошел в представительстве Россотрудничества в Абхазии в День архивов России 10 марта.
Участников мероприятия приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов, который подчеркнул, что заслуга абхазских архивистов в формировании архивных фондов республики неоценима.
"Вы вносите достойный вклад в приумножение документального наследия архивного сообщества. Благодаря вашему труду собраны и сохраняются бесценные документальные материалы. Ваша архивная служба прошла большой и тяжелый путь. Когда я узнал о трагической судьбе Госархива Абхазии, я ужаснулся этому беспрецедентному факту "вандализма" грузинской армии", –подчеркнул он.
Он напомнил, что во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов варварски были сожжены здание Абхазского научно-исследовательского института языка, литературы и истории и здание Центрального государственного архива Абхазии. В результате чего было уничтожено 95 процентов архивного фонда республики.
"После войны некоторое время не было даже здания Госархива Абхазии, но даже это вас не сломило. На мой взгляд, абхазские специалисты проявили настоящий героизм и доказали преданность своей профессии", – сказал Федотов.
Затем модератор круглого стола, документовед-архивист, специалист в области государственной политики в сфере сохранения документального наследия Милана Бжания поздравила коллег с профессиональным праздником.
"Позвольте также поблагодарить коллег из Российской Федерации, поздравить их. Документальное наследие, как мы все прекрасно понимаем, – это память человечества. На мой взгляд, первоочередная задача заключается в сохранении уже имеющихся архивных фондов и реконструкция утраченных архивных фондов Республики Абхазия во время войны", – подчеркнула она.
Бжания зачитала приветственный адрес от председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина и директора Госархива России Ларисы Роговой участникам круглого стола.
Советник посла Российской Федерации в Абхазии Александр Шеремет заметил, что работа архивистов – это передовая защита истории.
"Сейчас непростые времена масштабной русофобской кампании, развязанной прозападными силами, нескончаемые попытки очернить все, что связано с нашей страной, используются самые низменные методы. Нельзя позволить лишить народ памяти о героических событиях прошлого, искажениями и фальсификациями довести ситуацию до абсурда и заставить сомневаться", – сказал он.
По его словам, позиция России по историческим вопросам всегда базируется на конкретных документах, а не на вымыслах и чьих-то инсинуациях. Директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба в свою очередь поблагодарил за организацию круглого стола.
"У архивистов находятся все секреты государства – документы. Я думаю, что архив появился с появлением письменности. Многие умышленно скрывают или сжигают архивы, подвиги советского народа теперь хотят перетянуть на свою сторону, но слава богу, архивы все доказывают. Без архива настоящий ученый, и не только ученый не сможет написать справедливую научную работу. Несмотря на то, что у нас сгорел архив и институт, благодаря нашим российским друзьям, мы восстанавливаем архив", – подчеркнул он.
В завершении круглого стола прошла церемония вручения благодарственных писем архивистам Абхазии за вклад в развитие сотрудничества России и Абхазии в сфере архивного дела и восстановление историко-документального наследия республики.
Организаторы мероприятия – представительство Россотрудничества в Абхазии, Государственное архивное управление и Международный исторический форум "История и архивы: межгосударственное измерение".