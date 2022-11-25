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Собрать по крупицам: как Россия помогает Абхазии восстановить госархив
Собрать по крупицам: как Россия помогает Абхазии восстановить госархив
Российские специалисты помогают абхазским ученым восстановить документы, утраченные во время пожара в Государственном архиве Абхазии в 1992 году. 25.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-25T09:00+0300
2022-11-25T09:00+0300
2022-11-25T09:00+0300
в абхазии
история
абхазия
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Россия и Абхазия подготовили совместный план мероприятий на 2023 год, в рамках которого абхазские студенты смогут попрактиковаться в архивном деле. Об этом в интервью Sputnik сообщила советник министра культуры Абхазии, сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Милана Бжания."Успели переговорить с руководителем Государственного архива России Ларисой Роговой, которая поддержала нашу инициативу. Она окажет содействие в организации работы в Государственном архиве", - пояснила Бжания.Милана Бжания подчеркнула, что в связи с утратой архивных фондов во время Отечественной войны 1992-1993 годов, вопрос восстановления документальной памяти народа Абхазии - одно из приоритетных направлений. "Мы осознаем, что невозможно построить будущее, не воспринимая опыта прошлого. Данные о прошлом, как мы знаем, хранятся в архивах. Нам нужно по крупицам воссоздавать утраченное, и в этом нам готовы помочь российские коллеги", - подчеркнула она.Также советник главы Минкульта рассказала, что на встрече с ректором РГГУ Александром Безбородовым и деканом факультета архивоведения, документоведения Историко-архивного института Филипом Тараторкиным обсуждалась возможность совместного гуманитарного сотрудничества с привлечением ученых из Абхазии и России.Работа ученых, добавила Бжания, будет направлена на выявление документов об Абхазии и подготовку научных публикаций.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/argun-o-vyyavlenii-dokumentov-istorii-abkhazii-v-gosarkhive-rossii-kropotlivaya-rabota--1042677729.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/rossiyskoe-istoricheskoe-obschestvo-otkroet-pervoe-zarubezhnoe-otdelenie-v-abkhazii-1042647705.html
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история, абхазия
Собрать по крупицам: как Россия помогает Абхазии восстановить госархив
Российские специалисты помогают абхазским ученым восстановить документы, утраченные во время пожара в Государственном архиве Абхазии в 1992 году.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Россия и Абхазия подготовили совместный план мероприятий на 2023 год, в рамках которого абхазские студенты смогут попрактиковаться в архивном деле. Об этом в интервью Sputnik сообщила советник министра культуры Абхазии, сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Милана Бжания.
Речь идет о практике на факультете архивоведения, документоведения Историко-архивного института, а также в федеральных архивах России.
"Успели переговорить с руководителем Государственного архива России Ларисой Роговой, которая поддержала нашу инициативу. Она окажет содействие в организации работы в Государственном архиве", - пояснила Бжания.
Милана Бжания подчеркнула, что в связи с утратой архивных фондов
во время Отечественной войны 1992-1993 годов, вопрос восстановления документальной памяти народа Абхазии - одно из приоритетных направлений.
"Мы осознаем, что невозможно построить будущее, не воспринимая опыта прошлого. Данные о прошлом, как мы знаем, хранятся в архивах. Нам нужно по крупицам воссоздавать утраченное, и в этом нам готовы помочь российские коллеги", - подчеркнула она.
Также советник главы Минкульта рассказала, что на встрече с ректором РГГУ Александром Безбородовым и деканом факультета архивоведения, документоведения Историко-архивного института Филипом Тараторкиным обсуждалась возможность совместного гуманитарного сотрудничества с привлечением ученых из Абхазии и России.
Работа ученых, добавила Бжания, будет направлена на выявление документов об Абхазии и подготовку научных публикаций.