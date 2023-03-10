https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/obschee-potreblenie-elektroenergii-v-abkhazii-snizilos-na-187-s-6-fevralya-1044553352.html

Общее потребление электроэнергии в Абхазии снизилось на 18,7% с 6 февраля

Общее потребление электроэнергии в Абхазии снизилось на 18,7% с 6 февраля

С 6 февраля в Абхазии работает Республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют. 10.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-10T18:15+0300

2023-03-10T18:15+0300

2023-03-10T18:28+0300

энергетическая отрасль абхазии

майнинг в абхазии

госстандарт абхазии

абхазия

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Общее потребление электроэнергии в Абхазии с 6 февраля снизилось на 18,7%. Он отметил, что снижение обусловлено борьбой с майнингом и изменениями погодных условий. За время работы республиканского штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют всего изъято 1796 аппаратов для майнинга. Кокоскерия рассказал, что в последний раз аппараты для добычи криптовалют поступили на склад временного хранения 28 февраля.На складе Госстандарта хранятся 727 аппаратов, на складе СГБ - 1069.

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