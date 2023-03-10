https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-11-i-12-marta-1044551872.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 марта
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора циклона. 10.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-10T17:40+0300
2023-03-10T17:40+0300
2023-03-10T17:53+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/14/1040384281_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e29e3e55498ed8289b806a43e9248bd3.jpg
СУХУМ, 10 мар – Sputnik. В выходные дни, 11 и 12 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами туман, дождь разной интенсивности и продолжительности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/14/1040384281_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_22e0405f54481d9d8cb9344800f32326.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 марта
17:40 10.03.2023 (обновлено: 17:53 10.03.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора циклона.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik. В выходные дни, 11 и 12 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами туман, дождь разной интенсивности и продолжительности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.