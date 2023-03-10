https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-11-i-12-marta-1044551872.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 марта

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора циклона. 10.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-10T17:40+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. В выходные дни, 11 и 12 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами туман, дождь разной интенсивности и продолжительности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии