https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/simonyan-v-sluchae-povtoreniya-avgusta-2008-goda-s-gruziey-nikto-tsatskatsya-ne-budet-1044532858.html

Симоньян: в случае повторения августа 2008 года, с Грузией никто цацкаться не будет

Симоньян: в случае повторения августа 2008 года, с Грузией никто цацкаться не будет

Протесты в Тбилиси изначально были направлены на то, чтобы открыть второй фронт против России, написала главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT. 10.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-10T08:55+0300

2023-03-10T08:55+0300

2023-03-10T08:55+0300

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. В случае попытки повторения августа 2008 года, Россия не будет посылать войска в Грузию и сразу нанесет удар по Тбилиси, написала в своем Telegram-канале главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.По словам Симоньян, очевидно, почему протестующие в Тбилиси кричат: "Сухуми! Сухуми!", - протесты были нужны исключительно, чтобы открыть второй фронт против России. Она объяснила, что в случае попытки повторения событий августа 2008 года, реакция будет незамедлительной и жесткой, потому что никто и никогда в России не считал себя одним народом с грузинами, а Российская Федерация никогда не была "Тбилисской Русью". Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Отношения России и Грузии были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/ardzinba-ukazal-na-rol-gosdepa-ssha-v-protestakh-v-gruzii-1044519622.html

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