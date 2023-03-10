https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/sukhumskiy-nart-vyigral-superkubok-abkhazii-po-futbolu-1044560089.html
Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу
Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу
Матч за Суперкубок Абхазии между гудаутской "Рицой" и сухумским "Нартом" проходил на столичном стадионе "Динамо". 10.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-10T20:50+0300
2023-03-10T20:50+0300
2023-03-10T20:50+0300
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу в матче с гудаутской "Рицой" со счетом 3:2.Игра за Суперкубок ежегодно открывает футбольный сезон в республике, в нем встречаются победитель чемпионата и обладатель кубка страны.Однако в прошлом сезоне оба эти титула завоевала гудаутская "Рица", поэтому, согласно регламенту, в матче за Суперкубок чемпион страны встречается с командой, занявшей второе место в национальном первенстве. В минувшем сезоне, серебряные медали чемпионата завоевал сухумский "Нарт".Первая игра футбольного сезона оказалась богатой на опасные моменты, футболисты создавали их с завидной частотой. В одной из них игрок "Рицы" Вадим Анкваб сравнял счет - 1:1.За 15 минут до конца первого тайма судья показал красную карточку футболисту гудаутской команды.Для того, чтобы убедиться в нарушении правил рефери использовал систему VAR. Принятое решение вызвало недовольство удаленного игрока, который в пылу эмоций ударил судью.После десятиминутной паузы матч продолжился, но уже с новым главным судьей.Получив численное преимущество "Нарт", стал усиливать натиск на ворота соперников, что еще до перерыва привело к забитому голу - 2:1.Начало второго тайма болельщикам пришлось ждать не положенные 15 минут, а гораздо дольше - возникли проблемы с освещением стадиона.Несмотря на то, что "Рица" играла в меньшинстве, на вторую половину матча она вышла настроенной отыграться. В очередной атаке футболист "Нарта" нарушил правила в свой штрафной.После просмотра видеоповтора судья назначил пенальти, который был реализован гудаутцами - 2:2. Но "Нарт" ответил своим голом в первой же атаке, так счет стал 3:2.До конца матча команды больше не забили голов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/dopolnitelnoe-vremya-bagateliya-o-dosrochnoy-pobede-v-chempionate-abkhazii-po-futbolu--1042029991.html
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футбол, абхазия, спорт
Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу
Матч за Суперкубок Абхазии между гудаутской "Рицой" и сухумским "Нартом" проходил на столичном стадионе "Динамо".
СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу в матче с гудаутской "Рицой" со счетом 3:2.
Игра за Суперкубок ежегодно открывает футбольный сезон в республике, в нем встречаются победитель чемпионата и обладатель кубка страны.
Однако в прошлом сезоне оба эти титула завоевала гудаутская "Рица", поэтому, согласно регламенту, в матче за Суперкубок чемпион страны встречается с командой, занявшей второе место в национальном первенстве. В минувшем сезоне, серебряные медали чемпионата завоевал сухумский "Нарт".
Первого гола в матче болельщикам пришлось ждать недолго, на пятой минуте игрок "Нарта" Леон Аргун точным ударом завершил комбинацию своей команды.
Первая игра футбольного сезона оказалась богатой на опасные моменты, футболисты создавали их с завидной частотой. В одной из них игрок "Рицы" Вадим Анкваб сравнял счет - 1:1.
За 15 минут до конца первого тайма судья показал красную карточку футболисту гудаутской команды.
Для того, чтобы убедиться в нарушении правил рефери использовал систему VAR. Принятое решение вызвало недовольство удаленного игрока, который в пылу эмоций ударил судью.
После десятиминутной паузы матч продолжился, но уже с новым главным судьей.
Получив численное преимущество "Нарт", стал усиливать натиск на ворота соперников, что еще до перерыва привело к забитому голу - 2:1.
Начало второго тайма болельщикам пришлось ждать не положенные 15 минут, а гораздо дольше - возникли проблемы с освещением стадиона.
Несмотря на то, что "Рица" играла в меньшинстве, на вторую половину матча она вышла настроенной отыграться. В очередной атаке футболист "Нарта" нарушил правила в свой штрафной.
После просмотра видеоповтора судья назначил пенальти, который был реализован гудаутцами - 2:2. Но "Нарт" ответил своим голом в первой же атаке, так счет стал 3:2.
До конца матча команды больше не забили голов.