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Боксер из Абхазии Герман Арджения одержал победу над спортсменом из Конго
Боксер из Абхазии Герман Арджения одержал победу над спортсменом из Конго
Вечер бокса “Shamo Boxing promotion”, в котором участвовал абхазский боксер Герман Арджения, прошел в субботу 11 марта. 11.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-11T18:25+0300
2023-03-11T18:25+0300
2023-03-11T18:25+0300
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СУХУМ, 11 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Боксер из Абхазии Герман Арджения одержал победу в поединке со спортсменом из Конго Обедом Кабонго на вечере бокса в субботу 11 марта.Арджения победил по итогам четырех раундов.Это второй бой и вторая победа абхазского спортсмена на профессиональном ринге.Герман Арджения - мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенства России, победитель международных турниров. Он воспитанник тренеров Элизбара Джологуа и Эдгара Крия. На данный момент спортсмен тренируется в училище олимпийского резерва №3 Московской области под руководством тренеров Александра Подольского и Георгия Закирничного.м
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спорт, бокс, абхазия, россия
спорт, бокс, абхазия, россия
Боксер из Абхазии Герман Арджения одержал победу над спортсменом из Конго
Вечер бокса “Shamo Boxing promotion”, в котором участвовал абхазский боксер Герман Арджения, прошел в субботу 11 марта.
СУХУМ, 11 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Боксер из Абхазии Герман Арджения одержал победу в поединке со спортсменом из Конго Обедом Кабонго на вечере бокса в субботу 11 марта.
Арджения победил по итогам четырех раундов.
На вечере бокса “Shamo Boxing promotion” Герман Арджения представлял город Подольск.
Это второй бой и вторая победа абхазского спортсмена на профессиональном ринге.
Герман Арджения - мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенства России, победитель международных турниров. Он воспитанник тренеров Элизбара Джологуа и Эдгара Крия. На данный момент спортсмен тренируется в училище олимпийского резерва №3 Московской области под руководством тренеров Александра Подольского и Георгия Закирничного.м