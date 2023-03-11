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Боксер из Абхазии Герман Арджения одержал победу над спортсменом из Конго

Боксер из Абхазии Герман Арджения одержал победу над спортсменом из Конго

Вечер бокса “Shamo Boxing promotion”, в котором участвовал абхазский боксер Герман Арджения, прошел в субботу 11 марта. 11.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Боксер из Абхазии Герман Арджения одержал победу в поединке со спортсменом из Конго Обедом Кабонго на вечере бокса в субботу 11 марта.Арджения победил по итогам четырех раундов.Это второй бой и вторая победа абхазского спортсмена на профессиональном ринге.Герман Арджения - мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенства России, победитель международных турниров. Он воспитанник тренеров Элизбара Джологуа и Эдгара Крия. На данный момент спортсмен тренируется в училище олимпийского резерва №3 Московской области под руководством тренеров Александра Подольского и Георгия Закирничного.м

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