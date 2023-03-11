https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/glavnyy-vetvrach-abkhazii-obyasnil-kak-budut-utilizirovat-tushi-ubitykh-shakalov-i-volkov-1044549782.html

Главный ветврач Абхазии объяснил, как будут утилизировать туши убитых шакалов и волков

Главный ветврач Абхазии объяснил, как будут утилизировать туши убитых шакалов и волков

Распоряжение "О мерах по регулированию численности диких животных на 2023 год" было принято Кабинетом министров Абхазии 28 февраля. 11.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-11T10:45+0300

2023-03-11T10:45+0300

2023-03-11T10:45+0300

в абхазии

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абхазия

шакалы

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Туши отстрелянных шакалов и волков будут утилизировать в Очамчырском районе и в печи-крематоре Республиканской ветеринарной лаборатории в Сухуме, рассказал в интервью радио Sputnik главный ветеринар Абхазии Роман Джопуа.По его словам, в республике будет три пункта приема туш. Для охотников Гагрского и Гудатского районов – ветеринарная служба Гудаутского района на улице Очамчырская, 2.Прием для охотников Сухумского и Гулрыпшского районов будет осуществляться в Республиканской ветеринарной лаборатории на улице Чанба. Для Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов - в Очамчырской районной ветеринарной службе.По словам Джопуа, ветеринарная служба лишь недавно получила распоряжение, сейчас специалисты занимаются подготовкой документов для организации перечисления от Министерства финансов.По словам Джопуа, не всем гражданам нравятся мероприятия по отстрелу хищников, но сельским жителям они "доставляют большие хлопоты".По поручения Кабинета министров Государственная ветеринарная служба должна принять меры по регулированию численности волков и шакалов, организовать их отстрел с 1 марта по 1 июня и привлечь к нему охотников.Министерство финансов Абхазии направило 600 тысяч рублей из средств резервного фонда Кабмина на нужды государственной ветеринарной службы. 500 тысяч из них направлены на выплаты гражданам за уничтожение волков и шакалов, 100 тысяч – на дополнительные расходы по утилизации трупов животных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/otstrel-volkov-i-shakalov-budet-organizovan-v-abkhazii-1044362177.html

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