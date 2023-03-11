https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/sukhum-pritormozil-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-fevral-1044562056.html

Сухум "притормозил": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за февраль

Сухум "притормозил": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за февраль

Согласно данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции выписали 6404 штрафа за различные нарушения ПДД в феврале. 11.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-11T08:55+0300

2023-03-11T08:55+0300

2023-03-11T08:55+0300

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Самый короткий месяц в году оказался спокойнее января по количеству составленных протоколов за езду в нетрезвом состоянии на дорогах страны. За 28 дней февраля штрафным санкциям подвергся 641 подвыпивший автолюбитель, что на 276 случаев меньше в сравнении с первым месяцев наступившего года.SputnikСухум в феврале стал вторым по выявленным фактам управления транспортом в состоянии опьянения.Столица Абхазии уступила по всем "фронтам" Гудауте, которая в каждой декаде месяца заявляла о своих "правах" быть безоговорочным "победителем". Разница между ними составила 67 "писем счастья".Второй месяц подряд Ткуарчал вместе с районом обгоняет "со свистом" Гал. Такое в течение более шести лет анализа сводок МВД наблюдалось крайне редко. Более того, в Ткуарчале "умудрились" за один день составить ни много ни мало 16 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В возрастной категории правонарушителей также произошли некоторые изменения. Несовершеннолетних автолюбителей "навеселе" в этот раз не было, как в январе, но нижнюю возрастную строчку заняли аж пять человек. Ими оказались 21-летние парни из разных городов и районов страны, севшие за руль своих "ласточек" в состоянии опьянения.Эти три категории подвыпивших "лихачей" приняли на себя основной "удар" и на них была составлена большая часть штрафов от общего числа за февраль.Представительницы прекрасной половины человечества тоже иногда попадаются на "радары" блюстителей правопорядка. В феврале инспекторы ГАИ выписали штрафы шести девушках, что на два протокола больше январских итогов.Трое из них были из Гагры, по одной из Гудауты, Очамчыры и Сухума. "Поддержала" абхазских автолюбительниц одна девушка из Казани. Самой младшей из них было 33 года, а самой старшей – 56 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/pyanaya-statistika-za-2022-god-1043592818.html

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