https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/abkhaziya-voshla-v-troyku-samykh-populyarnykh-zarubezhnykh-napravleniy-dlya-rossiyan-1044575504.html

Абхазия вошла в тройку самых популярных зарубежных направлений для россиян

Абхазия вошла в тройку самых популярных зарубежных направлений для россиян

Онлайн-сервис провел опрос среди тысячи пользователей, из которых 72% хоть раз бывали за границей, а 30% посетили от четырех до десяти стран. 12.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Абхазия была названа одним из самых популярных направлений для отдыха за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис МТС Travel.Больше всего респондентов, 47%, сообщили, что ездили в Турцию, а 34% посещали другую популярную страну - Египет. Причем Турция оказалась и лидером по повторным поездкам - туда вернулся каждый третий путешественник. Популярными направлениями стали Белоруссия и Германия - каждую из этих стран посетило более 20% опрошенных. Также пользователям был задан вопрос, куда бы они хотели отправиться, если бы стоимость поездки не имела значения. В этом случае каждый десятый россиянин отправился бы на Мальдивы, 7% - в Италию, 6% - в Объединенные Арабские Эмираты, по 5% опрошенных хотели бы тратить неограниченный бюджет на путешествие в Доминикану и Китай.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/abkhaziya-popala-v-pyaterku-samykh-populyarnykh-napravleniy-letnego-otdykha-u-rossiyan-1044568061.html

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