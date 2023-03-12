https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/dni-chechenskoy-kultury-proydut-v-abkhazii-v-marte-1044576002.html

Дни чеченской культуры пройдут в Абхазии в марте

Дни чеченской культуры пройдут в Абхазии в марте

Посетить все мероприятия Дней культуры Чеченской республики в Абхазии может любой желающий, вход свободный. 12.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-12T14:09+0300

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Дни культуры Чеченской республики пройдут в Абхазии с 13 по 17 марта, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий отделом Министерства культуры Абхазии Адамыр Гунба. Открытие Дней культуры состоится 13 марта в РУСДРАМе, где будет показан спектакль "Герой нашего времени" в постановке Государственного театра драмы имени Лермонтова. 14 марта в Госфилармонии состоится концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии, а 17 марта в филармонии выступит Государственный академический ансамбль народного танца "Вайнах". По словам Гунба, в последний раз коллектив приезжал в Абхазию в 2018 году на 25-летие Дня Победы и Независимости и собрал аншлаг. Также Гунба отметил, что с 3 по 8 апреля Дни культуры Абхазии состоятся в Южной Осетии. В них примут участие Ансамбль народной песни и танца и Абхазский государственный драматический театр.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/detskaya-studiya-chik-primet-uchastie-v-mezhdunarodnom-festivale-detskikh-teatrov---1044557555.html

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